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Comprobar Sorteo Lotería Nacional: resultados del Sorteo extraordinario de vacaciones de la Lotería Nacional de hoy sábado 4 de julio de 2026

Consulta el resultado del Sorteo Extraordinario de Vacaciones de Lotería Nacional 2026 y descubre si eres uno de los afortunados.

Sorteo extraordinario de vacaciones de la Lotería Nacional del sábado 4 de julio de 2026

Comprobar Sorteo Lotería Nacional: resultados del Sorteo extraordinario de vacaciones de la Lotería Nacional del sábado 4 de julio de 2026 Antena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado del Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional de hoy, sábado 4 de julio de 2026. En breves, podrás comprobar tu número y saber si has sido uno de los premiados. ¡Mucha suerte!

Si quieres que el verano de 2026 sea inolvidable, participa en el Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional y cruza los dedos. ¡Muchos premios están en juego! El primero de 20.000.000 euros te cambiará el verano, ¡y la vida por completo! ¿Ya sabes qué harías si te tocase? Con un poco de suerte, tus sueños pueden hacerse realidad.

¿Qué premios reparte el Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional?

Por solo 20 euros, hazte con un décimo del “Gordo del Verano. Aquí tienes los premios que puedes ganar este 4 de julio si juegas el Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional:

Premio Especial: 20.000.000 € (una sola fracción y serie)

  • 1º Premio: 2.000.000 € (200.000 € por décimo)
  • 2º Premio: 600.000 € (60.000 € por décimo)
  • 3º Premio: 200.000 € (20.000 € por décimo)

Esos son los grandes premios, pero también puedes ganar otros como:

  • Anterior y posterior del 1º Premio: 800 € por décimo
  • Anterior y posterior del 2º Premio: 430 € por décimo
  • Centena del 1º Premio: 100 € por décimo
  • Centena del 2º Premio: 50 € por décimo
  • Centena del 3º Premio: 50 € por décimo
  • Tres últimas cifras del 1º Premio: 100 € por décimo
  • Tres últimas cifras del 2º Premio: 100 € por décimo

¿Cómo cobrar tu décimo del Sorteo Extraordinario de Vacaciones de Lotería Nacional?

Para cobrar tu décimo premiado puedes acudir a los puntos de venta oficiales de Loterías y Apuestas del Estado y centros autorizados, siempre que el importe sea inferior a 3.000 euros. Los premios superiores a esta cantidad se cobran en las entidades bancarias asociadas a la Lotería Nacional.

Sin embargo, si el décimo fue comprado por Internet, la cantidad del premio se abonará directamente a tu cuenta bancaria.

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