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Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 02 de julio de 2026

El número ganador de La Primitiva de hoy, jueves 02 de julio de 2026 es el 05 12 14 33 35 y 40, siendo el número complementario el 09 y el reintegro el 5, con un bote de 21.500.000 euros.

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo

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El ganador de La Primitiva de hoy, jueves 02 de julio de 2026 ha sido para el número 05 12 14 33 35 y 40, siendo el número complementario el 09 y el reintegro el 5. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 21.500.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 9 423 082 premiado con 1 millón de euros.

El sorteo de La Primitiva es administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para jugar deberás seleccionar 6 números, pudiendo realizar 8 combinaciones como máximo o menos con más números en cada una de ellas. Las apuestas deberán hacerse en mínimo un número de seis dígitos para poder participar en el sorteo de La Primitiva. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.

Los números para realizar tu apuesta van del 1 al 49. Además, en el sorteo de La Primitiva también se extrae un número complementario y el reintegro, ambos conformados por números del 0 al 9.

Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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