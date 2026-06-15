La Primitiva
Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy lunes 15 de junio de 2026
Comprueba tu número de La Primitiva de hoy, lunes 15 de junio de 2026, en el que podrás ganar un bote de 15.500.000 euros.
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En breves instantes podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 15 de junio de 2026. Comprueba tu número de La Primitiva y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy que cuenta con un bote de 15.500.000 euros.
La celebración del sorteo de La Primitiva es semanalmente, los jueves y sábados, y lo ofrece Loterías y Apuestas del Estado. Es necesario apostar a una cifra de seis dígitos para poder jugar y optar a uno de los premios que se ofrecen. La participación en el sorteo es posible para una 8 combinaciones al mismo tiempo o una de más números.
Los números para realizar tu apuesta van del 1 al 49. Será necesario escoger un número complementario y un número para el reintegro, que se seleccionan en un bombo distinto con los números del 0 al 9.
Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
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