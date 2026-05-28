Lotería Primitiva
Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy jueves 28 de mayo de 2026
Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 28 de mayo de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 4.000.000 euros.
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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 28 de mayo de 2026. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados de La Primitiva que cuenta con un bote de 4.000.000 euros.
Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo ordinario de La Primitiva todos los jueves y sábados de todas las semanas. Para tener la posibilidad de ganar uno de los premios es necesario registrar un número de seis cifras. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.
Los números de cada apuesta van de 1 a 49. En La Primitiva, para poder completar el registro de la participación, hay que escoger un número complementario y el del reintegro. Los números de estas dos categorías se escogen de un bombo diferente.
Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. También puedes jugar en el sorteo de La Primitiva a El Joker y participar en la posibilidad de ganar 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
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