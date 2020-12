Hoy martes 22 de diciembre se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2020, uno de los acontecimientos más esperados del año que la pandemia de coronavirus no nos ha obligado a suspender, aunque sí a modificar.

Aunque los niños y niñas de San Ildefonso empezarán a cantar números y premios a partir de las 9:00 h (horario peninsular) después de que a las 8:30 horas se constituya la mesa que preside y organiza el sorteo, no todo se va a mantener como hasta ahora. Por ejemplo, no habrá público en el Teatro Real para evitar contagios de coronavirus ni tantos medios de comunicación para cubrirlo. Lo que a buen seguro no nos fallará son los nervios por saber cuándo se va a cantar El Gordo de Navidad y, sobre todo, si hemos tenido la suerte de que nos haya tocado alguno de los premios del Sorteo de Navidad.

Horario de la Lotería de Navidad

El sorteo de la Lotería de Navidad 2020 se celebra hoy, martes 22 de diciembre a partir de las 9:00 h (hora peninsular). Podrás seguir el Sorteo de Navidad en directo a través de la web de Antena 3 Noticias, comprobar tu número y consultar el resultado y el listado de premios.

El horario de la Lotería de Navidad, por tanto, viene marcado por el momento de comienzo y por cuánto tarden los niños en cantar todos los premios, por lo que si no hay interrupciones el sorteo Extraordinario de Navidad dura en torno a las 3 horas y media.

Por ello, cabría esperar que aquellos que hayan ganado algún premio, ya sea El Gordo, segundo, tercero, cuarto o quinto, o incluso la pedrea, puedan estar celebrándolo hacia mediodía. No obstante, estas celebraciones también estarán marcadas por la pandemia de coronavirus, así que lo mejor es no salir del núcleo de convivencia y mantener las medidas de seguridad para que una alegría así no acabe en desgracia.