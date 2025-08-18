EuroDreams
Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 18 de agosto de 2025
El número ganador del EuroDreams de hoy, lunes 18 de agosto de 2025 es el 01 31 33 35 36 y 40 el dream el 4, para conseguir 20.000 euros al mes durante 30 años.
Publicidad
El resultado del Eurodreams de hoy, lunes 18 de agosto de 2025 ha agraciado al número 01 31 33 35 36 y 40 y el dream 4. El participante que posea el cupón con la combinación ganadora y el dream (sueño) ganará 20.000 euros al mes durante 30 años.
El sorteo de EuroDreams se celebra en nueve países de Europa semanalmente, cada lunes y jueves.
Para participar debes elegir 6 números del 1 al 40 de la 1ª matriz y un número del 1 al 5 de la 2ª matriz, que es el número dream (sueño).
A pesar de no acertar los 6 números, pero aciertas el número dream o sueño, te llevas el importe del reintegro. El precio por apuesta en el sorteo del EuroDreams es de 2,50 €.
La apuesta se hace efectiva con el pago de 2,50 € por cada una en tres formas distintas: Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad