Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 18 de agosto de 2025

En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 18 de agosto de 2025. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva que cuenta con un bote de 55.000.000 euros.

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo ordinario de La Primitiva todos los jueves y sábados de todas las semanas. Podrás participar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.

En cada apuesta podrás seleccionar los números de la tabla entre el 1 y el 49. También se extrae una bola extra como número complementario y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro.

Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com