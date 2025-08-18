Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

Lotería Primitiva de España

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 18 de agosto de 2025

Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 18 de agosto de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 55.000.000 euros.

La Loter&iacute;a Primitiva

La Lotería PrimitivaAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, lunes 18 de agosto de 2025. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva que cuenta con un bote de 55.000.000 euros.

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo ordinario de La Primitiva todos los jueves y sábados de todas las semanas. Podrás participar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.

En cada apuesta podrás seleccionar los números de la tabla entre el 1 y el 49. También se extrae una bola extra como número complementario y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro.

Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

EuroDreams

Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 18 de agosto de 2025

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 18 de agosto de 2025

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 18 de agosto de 2025

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Cuponazo de la Once
ONCE

ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy lunes 18 de agosto de 2025

Gordo Primitiva: Comprobar número del domingo
Loterías

Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 17 de agosto de 2025

Bonoloto
Loterías

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 17 de agosto de 2025

Consulta los números premiados en los sorteos de la Bonoloto de este domingo 17 de agosto y dónde han sido validados.

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde han caído los premios de la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva y la ONCE de hoy, domingo 17 de agosto

Consulta los números premiados en los sorteos de la ONCE, Bonoloto y el Gordo de la Primitiva este domingo 17 de agosto y dónde han sido validados.

Resultado del sorteo extra 11 del 11 de la ONCE 2022

Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy domingo 17 de agosto de 2025

Sorteo ONCE del ONCE 2023

Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy sábado 16 de agosto de 2025

Loterías y Apuestas del Estado

¿Dónde han caído los botes de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 16 de agosto?

Publicidad