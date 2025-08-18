Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones
Lotería de Navidad

ONCE

ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy lunes 18 de agosto de 2025

Comprueba los resultados de los sorteos de la ONCE del Cupón Diario y Super Once de hoy, lunes 18 de agosto de 2025.

Resultados ONCE hoy: Comprobar n&uacute;mero del sorteo del Super Once y Cuponazo de la Once

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Cuponazo de la OnceAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás comprobar el número del Cupón Diario y Super Once de hoy, lunes 18 de agosto de 2025. A continuación podrás conocer el resultado de los sorteos de la ONCE y descubrir si tu número ha sido premiado.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 18 de agosto de 2025 es el X. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie X del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves y reparte 55 premios de 35.000 €. Para jugar simplemente tendrás que adquirir un cupón a través de las administraciones de la ONCE o seleccionar cinco números online. Durante el sorteo del Cupón Diario se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 que conforman el número premiado. En el sorteo diario del cupón de la ONCE también se registra la participación en La Paga, al abonar 0,50 € más. La Paga ofrece la posibilidad de ganar 3.000 euros todos los meses durante 25 años.

En 1938 se fundó la ONCE y con ella el sorteo del cupón diario, pero la Fundación surgió en 1988. Al principio, jugar en el sorteo del cupón diario costaba 10 céntimos por boleto y 3 cifras en juego más una sola serie de 5 números.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 18 de agosto de 2025 es X.

Los números que se registran en el sorteo del Super Once se eligen en una matriz con 80 números distintos y el mínimo es de 5 hasta 11. Las distintas apuestas y los números acertados varían en función de los números que se elijan. Para establecer un ganador, el sorteo de la ONCE selecciona una combinación de 20 números.

Cada apuesta registrada con el valor de 1€ te da la posibilidad de ganar el premio de un millón de euros al acertar los 11 números de la combinación. Cada día, el Super Once celebra tres sorteos diarios: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del lunes 18 de agosto de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Publicidad

Loterías

EuroDreams

Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy lunes 18 de agosto de 2025

La Lotería Primitiva

Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy lunes 18 de agosto de 2025

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy lunes 18 de agosto de 2025

Resultados ONCE hoy: Comprobar número del sorteo del Super Once y Cuponazo de la Once
ONCE

ONCE: Resultado del Cupón Diario y Super Once hoy lunes 18 de agosto de 2025

Gordo Primitiva: Comprobar número del domingo
Loterías

Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 17 de agosto de 2025

Bonoloto
Loterías

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy domingo 17 de agosto de 2025

Consulta los números premiados en los sorteos de la Bonoloto de este domingo 17 de agosto y dónde han sido validados.

Loterías y Apuestas del Estado
Loterías

Dónde han caído los premios de la Bonoloto, el Gordo de la Primitiva y la ONCE de hoy, domingo 17 de agosto

Consulta los números premiados en los sorteos de la ONCE, Bonoloto y el Gordo de la Primitiva este domingo 17 de agosto y dónde han sido validados.

Resultado del sorteo extra 11 del 11 de la ONCE 2022

Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy domingo 17 de agosto de 2025

Sorteo ONCE del ONCE 2023

Resultado ONCE: Comprobar Sueldazo y Super Once hoy sábado 16 de agosto de 2025

Loterías y Apuestas del Estado

¿Dónde han caído los botes de La Primitiva, Bonoloto, Sueldazo y Super Once de hoy, sábado 16 de agosto?

Publicidad