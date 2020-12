Las polémicas más sonadas del Sorteo de la Lotería de Navidad

La polémica más reciente del Sorteo de Navidad la vivimos el pasado año 2019. Aquel sorteo extraordinario de Navidad estuvo marcado por la controversia después de que uno de los operarios devolviera una de las bolas que se había caído al bombo correspondiente antes de que diese comienzo el sorteo. Este gesto generó muchas críticas. Desde la organización del sorteo extraordinario de Navidad explicaron que esa bola se había caído de la tolva antes de meter la bola en el bombo y no hubo lugar a ningún tipo de impugnación.

El público que acude al teatro real a ver cantar a los niños de San Ildefonso en el sorteo de Navidad suele protagonizar diversas anécdotas. No solo por su indumentaria, ya que para llamar a la suerte muchos se ponen sus galas más extravagantes, sino por la mano caprichosa del azar. En 2013, uno de los asistentes al teatro, Jesús Lorente, vivió en directo cómo cantaban su número, el 79.712, como ganador del segundo premio. El agraciado vivió un momento único al comprobar que acababa de ganar 125.000 euros.

Cuando la suerte cae en manos de quien más la necesita

A veces la suerte de la Lotería de Navidad está dirigida a los que más la necesitan. Es es caso de lo que le ocurrió en 2015 a un joven inmigrante de origen senegalés que había llegado en patera a España. El joven, que vivía en Roquetas de mar (Almería) tenía el décimo premiado con el Gordo de Navidad. Sus vecinos le recibieron entre aplausos y ante las cámaras de televisión este joven daba las gracias "a los españoles y al Gobierno".

Otras veces el azar hace que quienes ganan algún premio del sorteo extraordinario de Navidad se encuentren en un acto público. Fue el caso de la diputada del PSOE balear, Silvia Limones, que se enteró al inicio del pleno del Parlament del debate de presupuestos de que le han tocado 120.000 euros del segundo premio.

Si las historias humanas de la Lotería de Navidad dan lugar a anécdotas increíbles no menos lo son las consecuencias que puede producir un error informático. La web de Loterías y Apuestas del Estado sufrió un error informático en el Sorteo extraordinario de Navidad de 2012. El premio se adjudicó por unos horas a la administración de Lotería de la Calle de la Puerta del Sol de Illescas (Toledo), aunque no lo había vendido. En el establecimiento se formó un gran revuelo de vecinos y asiduos hasta que la dueña del establecimiento pudo aclarar que se trataba de un error y que allí no se había vendido el número agraciado.

Después de un año marcado por la pandemia de coronavirus, la lotería de Navidad de 2020 será un regalo merecido para muchos españoles que han pasado por un año complicado.