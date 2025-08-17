Gordo Primitiva: Resultado de hoy domingo 17 de agosto de 2025

Los números premiados en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 17 de agosto de 2025 han sido los siguientes: 08, 23, 34, 40 y 49. Su número Clave ha sido el 4.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el BOTE generado que se pondrá en juego en el sorteo de del próximo domingo, un único acertante podría ganar 9.800.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5+0), el importe destinado a premios de dicha Categoría pasa a incrementar el destinado a la Categoría inmediata inferior (4+1).