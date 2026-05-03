Premios del Sorteo del Cupón Extra de la ONCE del Día de la Madre de hoy domingo 3 de mayo 2026

El Sorteo Extra del Día de la Madre de la ONCE se celebra en una fecha cargada de significado, lo que hace que muchas participaciones tengan detrás una historia: un regalo, una dedicatoria o simplemente un gesto.

Hay quien lo compra pensando en su madre, quien lo comparte en familia o quien mantiene la costumbre año tras año. Y es ahí donde este sorteo encuentra su verdadero valor: en la mezcla de ilusión, tradición y ese pequeño instante en el que todo puede cambiar.

Este sorteo tan especial se celebra el 3 de mayo de 2026 y llega con una cifra que no pasa desapercibida: un premio principal de 17 millones de euros. Esta cantidad se la llevará el cupón que acierte las cinco cifras y la serie.

Premios Sorteo Cupón Extra de la ONCE día de la madre 2026

Pero no es el único premio importante. Este sorteo destaca precisamente por su amplio reparto:

1 premio de 17.000.000 € a las cinco cifras y serie.

a las cinco cifras y serie. 99 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

a las cinco cifras. 900 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras.

Este reparto convierte al sorteo en una de las citas más atractivas del calendario, ya que no solo se centra en un gran ganador, sino en repartir suerte entre miles de participantes.

Miles de premios más para multiplicar las oportunidades

Más allá de los premios principales, el Cupón Extra del Día de la Madre también incluye una gran cantidad de premios menores que aumentan considerablemente las probabilidades de llevarse algo:

-9.000 premios de 100 € a las tres últimas cifras.

-90.000 premios de 10 € a las dos últimas cifras.

-900.000 premios de 5 € a la última cifra.

En total, se ponen en juego más de un millón de premios, lo que convierte este sorteo en una oportunidad interesante incluso para quienes no aspiran al premio mayor.

Además, el sistema de juego se basa en 100.000 números diferentes (del 00000 al 99999), cada uno con 100 series, lo que permite estructurar un reparto de premios amplio y variado.

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