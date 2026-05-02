Dónde han caído el bote de 13,4 millones de la Primitiva, y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy sábado 2 de mayo de 2026

Este sábado 2 de mayo de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, La Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 02 de mayo de 2026 ha agraciado al número 07, 41, 47, 38, 17 y 22, siendo el número complementario el 48 y el reintegro el 4.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00

euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 2 de SANTURTZI (Bizkaia), situada en Las Viñas, 7.

La Primitiva

El resultado de La Primitiva hoy es el 16, 25, 30, 31, 34 y 40, siendo el número complementario el 45 y el reintegro el 8. El número premiado en el sorteo del Joker es el 5 674 077 premiado con 1 millón de euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 600.000,00

euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 2 de SANTURTZI (Bizkaia), situada en Las Viñas, 7.

ONCE

El resultado del sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 02 de mayo de 2026 ha agraciado la serie 027 del número 59752 que ha resultado premiado con un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado.

Número: 19505 Serie: 007

Número: 53440 Serie: 012

Número: 61329 Serie: 005

Número: 62406 Serie: 032

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 02 de mayo de 2026, es 08, 10, 21, 25, 28, 40, 41, 45, 47, 51, 59, 61, 64, 70, 71, 75, 76, 77, 79 y 83.

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