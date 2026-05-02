Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 02 de mayo de 2026

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 02 de mayo de 2026. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados de La Primitiva que cuenta con un bote de 13.400.000 euros.

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo ordinario de La Primitiva todos los jueves y sábados de todas las semanas. En caso de querer jugar en el sorteo de La Primitiva, se debe apostar a un número de seis cifras. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.

Por cada importe abonado se pueden escoger cualquier número que vaya desde el 1 hasta el 49. En el sorteo de La Primitiva hay que complementar el número en juego con otro número distinto para el complementario y el reintegro. Esos números se seleccionan desde el 1 hasta el 9 en un bombo aparte.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com