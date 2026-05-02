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Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy sábado 02 de mayo de 2026

Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, sábado 02 de mayo de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 13.400.000 euros.

La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy de La Primitiva

La Primitiva: Resultado del sorteo de hoy de La PrimitivaAntena 3 Noticias

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Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, sábado 02 de mayo de 2026. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados de La Primitiva que cuenta con un bote de 13.400.000 euros.

Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo ordinario de La Primitiva todos los jueves y sábados de todas las semanas. En caso de querer jugar en el sorteo de La Primitiva, se debe apostar a un número de seis cifras. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.

Por cada importe abonado se pueden escoger cualquier número que vaya desde el 1 hasta el 49. En el sorteo de La Primitiva hay que complementar el número en juego con otro número distinto para el complementario y el reintegro. Esos números se seleccionan desde el 1 hasta el 9 en un bombo aparte.

Los acertantes que logren la coincidencia con los 6 números de la combinación premiada y el reintegro se llevarán el bote de La Primitiva. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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