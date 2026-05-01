ONCE: Comprobar Cuponazo y Super Once, resultado de hoy viernes 01 de mayo de 2026 en directo

Estamos a la espera de conocer el resultado de los sorteos de la ONCE de hoy, viernes 01 de mayo de 2026. A continuación podrás comprobar tu número para saber si has sido uno de los afortunados en el Cuponazo y Super Once de hoy.

Cuponazo de la ONCE

El resultado del sorteo del Cuponazo de la ONCE celebrado hoy , viernes 01 de mayo de 2026 ha agraciado al número X de la serie X. El afortunado poseedor del boleto ganador, cuyas cinco cifras y serie coincidan con las del número y serie premiados en la primera extracción, será agraciado con 9.000.000 de euros.

Números premiados en el Cuponazo de la ONCE con 100.000 euros:

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Número: X Serie: X

Los viernes puedes tener la oportunidad de ganar hasta 9 millones de euros con el Cuponazo de la ONCE y 6 premios de 100.000€. En el sorteo del Cuponazo, puedes aumentar tu apuesta al abonar 2 euros y convertirla en Cuponazo XXL. Con esa nueva apuesta, puedes optar a 15 millones de euros y 6 premios de 200.000 euros. En el sorteo es necesario seleccionar una combinación que pueda ser ganadora y seleccionar la cantidad de números que quieres jugar. El bote final se transferirá a la combinación ganadora de 5 cifras y el número de la serie, desde el 1 hasta el 135. En la combinación ganadora de un mismo cupón se pueden acumular los premios de 1ª y 2ª categoría.

El número premiado, también llamado número principal, determina también el ganador de muchos otros premios: 134 premios de 25.000 euros a las 5 cifras, 1.215 premios de 150 euros a las 4 últimas cifras, 12.150 premios de 15 euros a las 3 últimas cifras, 121.500 premios de 6 euros a las 2 últimas cifras y por último 1.215.000 premios de 3€ a la última cifra. Este último no sería un premio propiamente dicho, pues sería el reintegro del importe pagado por el cupón (3€).

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, viernes 01 de mayo de 2026 es X.

Puedes elegir desde 5 hasta 11 números distintos de la matriz que tiene hasta 80 números, sin importar el orden. Durante el sorteo de la ONCE se obtiene una combinación ganadora formada por 20 números, variando los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta pagado. Al apostar 1 € por número registrado, puede ganar hasta un millón de euros con una combinación ganadora de 11 números. Puedes optar al bote final hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Existen 7 tipos de apuestas según la cantidad de números elegidos: 11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del viernes 01 de mayo de 2026 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

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