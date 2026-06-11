El lotero de A Coruña que ocultó una Primitiva de 4,7 millones, condenado a 3 años y medio de cárcel

Los hechos se remontan al verano de 2012. El jugador, habitual de distintos juegos gestionados por Loterías y Apuestas del Estado, había validado varios boletos días antes del sorteo. Entre ellos se encontraba una apuesta automática para La Primitiva que acabaría siendo agraciada con un premio de primera categoría superior a los 4,7 millones de euros.

Sin ser consciente de ello, el apostante acudió el 2 de julio de ese año a una administración de loterías de A Coruña para verificar los resultados de sus apuestas. Entregó varios resguardos para su comprobación y esperó a que el responsable del establecimiento realizara el procedimiento habitual a través del terminal oficial.

Según considera acreditado la Audiencia, durante esa comprobación el sistema identificó uno de los boletos como ganador de un premio de categoría superior. El terminal mostró un aviso específico destinado a este tipo de premios e incluso imprimió un justificante en el que se indicaba expresamente que el resguardo debía ser entregado al cliente por tratarse de un boleto premiado. Sin embargo, el acusado comunicó al jugador que ninguno de los boletos había resultado ganador. Convencido de que sus apuestas no tenían premio alguno, el cliente abandonó el establecimiento sin el resguardo agraciado y sin sospechar que acababa de perder la posibilidad de reclamar una fortuna millonaria.

Catorce años después de los hechos, la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a tres años y medio de prisión al propietario de esa administración de loterías al considerar probado que ocultó deliberadamente a un cliente que había resultado ganador de un premio de más de 4 millones de euros en La Primitiva para quedarse con el resguardo premiado.

La sentencia, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia coruñesa, concluye que el acusado actuó con ánimo de lucro y mediante engaño, haciendo creer al apostante que ninguno de los boletos que había presentado para su comprobación estaba premiado. Para el tribunal, esa actuación permitió al responsable de la administración apropiarse del resguardo ganador y tratar posteriormente de cobrar el premio.

La resolución judicial considera especialmente relevante que, una vez marchó el jugador, el responsable de la administración volviese a comprobar el boleto en varias ocasiones. Los magistrados entienden que esas verificaciones posteriores tenían como finalidad confirmar tanto la existencia del premio como su elevada cuantía.

Para la sala, los hechos encajan plenamente en un delito de estafa agravada. Según recoge la sentencia, el engaño resultó especialmente eficaz por la posición de confianza que ocupaba el acusado. El jugador aceptó la información porque procedía de un profesional autorizado.

La condena impuesta asciende finalmente a tres años y medio de prisión. Aunque las acusaciones solicitaban penas superiores, la sala aprecia la concurrencia de la atenuante de dilaciones indebidas debido al extraordinario tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos. En el ámbito civil, el tribunal reconoce el derecho a recuperar el importe íntegro del premio. El condenado deberá responder solidariamente junto con la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) por los más de 4 millones de euros correspondientes al boleto premiado. No obstante, la cantidad ya se encuentra consignada judicialmente, por lo que la resolución descarta la aplicación de intereses adicionales.

La sentencia también resuelve una cuestión relevante sobre el destino del dinero. El propietario del boleto falleció durante la tramitación de la causa, por lo que la Audiencia determina que el premio deberá incorporarse a la masa hereditaria del fallecido y repartirse conforme a las disposiciones testamentarias correspondientes, en lugar de ser entregado directamente a familiares concretos.

Otro de los puntos destacados del fallo es la absolución del segundo acusado, hermano del lotero condenado y delegado provincial de Loterías en el momento de los hechos. Los magistrados consideran que el delegado informó desde el primer momento a responsables de la organización sobre la existencia del boleto, consultó cómo debía actuar y terminó entregándolo a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado para su custodia. A juicio del tribunal, no ha quedado acreditado que conociera la actuación ilícita atribuida a su hermano. La sentencia todavía no es firme y podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

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