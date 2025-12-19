¿Puede un extranjero ganar la Lotería de Navidad en España?

La Lotería de Navidad es uno de los sorteos más populares y reconocidos del mundo, y cada año miles de visitantes, turistas y jugadores desde otros países se preguntan si pueden participar y, sobre todo, si pueden cobrar el premio en caso de resultar agraciados. La respuesta es clara: sí, un extranjero puede ganar la Lotería de Navidad en España. Sin embargo, hay algunas condiciones importantes que conviene conocer.

Comprar un décimo siendo extranjero

La normativa española no establece ningún tipo de limitación por nacionalidad. Cualquier persona mayor de edad puede adquirir un décimo, ya sea viajando a España o a través de plataformas autorizadas que permiten comprar boletos desde el extranjero. Tampoco importa la residencia, lo relevante es que el décimo sea oficial y válido.

Muchos extranjeros compran sus números durante visitas turísticas, mientras que otros utilizan servicios que gestionan la compra en administraciones españolas. La clave es asegurarse de que el décimo está correctamente emitido y registrado para evitar problemas posteriores.

Cobrar un premio

Una vez celebrado el sorteo, los pasos para cobrar el premio dependen del importe ganado:

Premios inferiores a 2.000 euros se pueden cobrar sin mayores trámites y sin necesidad de viajar a España. La gestión suele ser rápida y sencilla.

Premios superiores a 2.000 euros, incluido el Gordo, sí existe un requisito ineludible. Los premios deben cobrarse en una entidad bancaria autorizada dentro de España, lo que implica que el ganador sea extranjero, turista, residente en otro país o español viviendo fuera, debe desplazarse físicamente para presentar el décimo y la identificación correspondiente.

Este procedimiento es igual para todos los jugadores, sin distinción de nacionalidad.

No existe ninguna diferencia

En 2025, igual que en años anteriores, un extranjero puede jugar, ganar y cobrar la Lotería de Navidad sin ningún impedimento legal. La única diferencia frente a un jugador español es práctica, ya que en caso de premio importante deberá viajar a España para poder recogerlo. Por lo demás, la suerte no entiende de fronteras.