EuroDreams: Resultado de hoy jueves 18 de diciembre de 2025

El EuroDreams de hoy, jueves 18 de diciembre de 2025, premiado con 20.000 euros al mes durante 30 años, ha agraciado al número y al dream 1.

EuroDreams

EuroDreamsAntena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Actualizado:
Publicado:

El sorteo del Eurodreams de hoy, domingo 14 de diciembre de 2025 agraciado con un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años ha sido para el número y el dream 1.

El sorteo de EuroDreams se celebra todos los lunes y jueves. Además, cuenta con la participación de nueve países en total: Luxemburgo, Bélgica, España, Suiza, Irlanda, Francia, Portugal, Reino Unido y Austria.

Es necesario elegir seis cifras comprendidas entre el 1 y el 40 de la categoría pronósticos, y un solo número del 1 al 5 de la categoría número dream (o sueño).

El reintegro se te abonará en caso de acertar el número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de los premios en juego. Cada apuesta del EuroDreams cuesta 2,50 €.

La apuesta se hace efectiva con el pago de 2,50 € por cada una en tres formas distintas: Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

