Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería de Navidad

La administración de Lotería más antigua de España mantiene su actividad en Carmona tras más de dos siglos de historia

El histórico despacho, activo desde 1764, inicia una nueva etapa con cambio de responsables sin perder el vínculo con una tradición que ha sobrevivido a guerras, revoluciones y profundas transformaciones sociales

Administraci&oacute;n de Loter&iacute;a m&aacute;s antigua de Espa&ntilde;a

Administración de Lotería más antigua de EspañaAntena 3 Andalucía

Publicidad

Eva Braña
Publicado:

La Administración de Lotería número 1, conocida como Virgen de Gracia, sigue despachando décimos en pleno corazón del municipio sevillano después de 256 años de funcionamiento ininterrumpido. Se trata de la administración de lotería más antigua de España, un establecimiento que obtuvo el primer permiso oficial para vender juegos del Estado en febrero de 1764 y que, desde entonces, no ha cerrado ni siquiera en los momentos más convulsos de la historia del país.

A lo largo de más de dos siglos y medio, este pequeño local ha visto pasar reinados, guerras, revoluciones, cambios de régimen y una dictadura, mientras seguía formando parte de la vida cotidiana de Carmona. Cuando aún reinaba Carlos III y la lotería comenzaba a implantarse como instrumento de recaudación pública, la administración ya estaba abierta al público. Incluso cuando el primer sorteo de la Lotería de Navidad se celebró en Cádiz en 1812, el despacho carmonense llevaba casi medio siglo repartiendo suerte.

Durante trece generaciones, la gestión del negocio permaneció en manos de la misma familia, los Pinaglia, una saga de loteros que convirtió la administración en un símbolo local. Esa continuidad se rompió este año con la jubilación de Valentín Pinaglia, último representante familiar al frente del despacho. Su retirada marca un hito histórico: por primera vez desde 1764, la administración no pertenece a la familia que la fundó.

La campaña más importante del año

La actividad, sin embargo, no se ha detenido. Maribel Macías ha asumido la responsabilidad de dirigir el establecimiento, consciente del peso que supone custodiar un legado tan singular. La nueva etapa ha comenzado con la voluntad de preservar la esencia del negocio, mantener el trato cercano con los clientes de siempre y asegurar que la administración siga siendo un referente en el municipio.

El relevo se ha producido de forma gradual, con la implicación del anterior responsable durante los primeros meses, lo que ha permitido una transición tranquila y cargada de simbolismo. La campaña navideña, la más importante del año para el sector, está siendo la primera gran prueba, que afronta el reto con la ilusión de cualquier lotero del país: dar el Gordo de Navidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Publicidad

Loterías

Administración de Lotería más antigua de España

La administración de Lotería más antigua de España mantiene su actividad en Carmona tras más de dos siglos de historia

Lotería de Navidad 2025

¿Puede un extranjero ganar la Lotería de Navidad en España?

Pasa el décimo de la Lotería de Navidad 2024 por la cabeza de un calvo es uno de los rituales para atraer la suerte

Rituales para que te toque la Lotería de Navidad 2025

Administración de Loterías y Apuestas del Estado
Lotería

Dónde ha caído el bote de 61,5 millones de euros de La Primitiva, el de 1,8 millones de euros de la Bonoloto, y los premios de la ONCE, Eurodreams y Lotería Nacional de hoy jueves 18 de diciembre

EuroDreams
EuroDreams

EuroDreams: Resultado de hoy jueves 18 de diciembre de 2025

La Lotería Primitiva
La Primitiva

Lotería Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 18 de diciembre de 2025

El ganador del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 18 de diciembre de 2025 es el 08, 12, 21, 23, 27 y 43, siendo el número complementario el 47 y el reintegro el 2. El ganador de La Primitiva se lleva un premio de 61.500.000 euros.

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 8 de marzo, en directo
Lotería Nacional

Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 18 de diciembre de 2025

El resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 18 de diciembre de 2025 con un primer premio a la serie de 600.000 euros ha agraciado al número 55.398.

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024

ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once, resultado de hoy jueves 18 de diciembre de 2025

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 18 de diciembre de 2025

Imagen de archivo de los niños de San Ildefonso

Las voces del Gordo de la Navidad, sus trucos, consejos y miedos

Publicidad