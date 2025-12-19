La administración de Lotería más antigua de España mantiene su actividad en Carmona tras más de dos siglos de historia

La Administración de Lotería número 1, conocida como Virgen de Gracia, sigue despachando décimos en pleno corazón del municipio sevillano después de 256 años de funcionamiento ininterrumpido. Se trata de la administración de lotería más antigua de España, un establecimiento que obtuvo el primer permiso oficial para vender juegos del Estado en febrero de 1764 y que, desde entonces, no ha cerrado ni siquiera en los momentos más convulsos de la historia del país.

A lo largo de más de dos siglos y medio, este pequeño local ha visto pasar reinados, guerras, revoluciones, cambios de régimen y una dictadura, mientras seguía formando parte de la vida cotidiana de Carmona. Cuando aún reinaba Carlos III y la lotería comenzaba a implantarse como instrumento de recaudación pública, la administración ya estaba abierta al público. Incluso cuando el primer sorteo de la Lotería de Navidad se celebró en Cádiz en 1812, el despacho carmonense llevaba casi medio siglo repartiendo suerte.

Durante trece generaciones, la gestión del negocio permaneció en manos de la misma familia, los Pinaglia, una saga de loteros que convirtió la administración en un símbolo local. Esa continuidad se rompió este año con la jubilación de Valentín Pinaglia, último representante familiar al frente del despacho. Su retirada marca un hito histórico: por primera vez desde 1764, la administración no pertenece a la familia que la fundó.

La campaña más importante del año

La actividad, sin embargo, no se ha detenido. Maribel Macías ha asumido la responsabilidad de dirigir el establecimiento, consciente del peso que supone custodiar un legado tan singular. La nueva etapa ha comenzado con la voluntad de preservar la esencia del negocio, mantener el trato cercano con los clientes de siempre y asegurar que la administración siga siendo un referente en el municipio.

El relevo se ha producido de forma gradual, con la implicación del anterior responsable durante los primeros meses, lo que ha permitido una transición tranquila y cargada de simbolismo. La campaña navideña, la más importante del año para el sector, está siendo la primera gran prueba, que afronta el reto con la ilusión de cualquier lotero del país: dar el Gordo de Navidad.

