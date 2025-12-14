Cómo comprar Lotería de Navidad 2025 online en Doña Manolita: horarios y cómo pedir cita

Con la campaña de Lotería de Navidad ya en marcha, miles de personas buscan hacerse con su décimo para el Sorteo Extraordinario. Una de las administraciones más demandadas es, un año más, Doña Manolita, en pleno centro de Madrid. Aunque sigue registrando largas colas durante los meses previos al sorteo, hoy es posible comprar los décimos también por Internet. Te explicamos cómo hacerlo, cuáles son sus horarios y si es necesario pedir cita para evitar esperas.

Comprar Lotería de Navidad 2025 online en Doña Manolita

Doña Manolita permite adquirir los décimos de Navidad directamente a través de su plataforma online oficial. Desde la web, el usuario puede elegir un número concreto o dejar que el sistema lo asigne automáticamente. Una vez realizada la compra, los décimos pueden recibirse por correo o quedar depositados en la administración hasta el sorteo.

La principal ventaja de este sistema es que evita la necesidad de desplazarse hasta el local físico, donde durante la campaña navideña las colas pueden ser especialmente largas. La compra online se ha convertido en la opción preferida para quienes no residen en Madrid o quieren asegurarse su décimo sin esperas.

Horario de Doña Manolita en Navidad 2025

Durante la campaña de Navidad, Doña Manolita amplía su horario y permanece abierta todos los días. La administración suele operar desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde, cubriendo una franja amplia entre las 9:00 y las 20:30 horas para atender la fuerte demanda.

Fuera de estas fechas, los horarios de apertura son más reducidos y no incluyen domingos ni festivos, aunque esto cambia durante noviembre y diciembre debido al volumen de ventas de Lotería de Navidad.

¿Hay que pedir cita para comprar en Doña Manolita?

Para la compra online no es necesario solicitar cita previa. El proceso se realiza directamente a través de la web en cualquier momento del día.

En cuanto a la compra presencial, Doña Manolita no dispone de un sistema de citas. La atención funciona por llegada de los clientes, por lo que quienes acudan a la administración deberán esperar en la cola. Durante los meses de mayor afluencia, especialmente diciembre, las esperas pueden superar las dos horas.

Consejos para evitar colas en la administración

Aunque no existe un método para garantizar una visita sin esperas, sí hay momentos menos concurridos. Las primeras horas de la tarde suelen registrar una afluencia menor que las mañanas, que son las franjas más saturadas. Entre semana también suele haber menos clientes que los fines de semana o festivos.

Aun así, la opción más cómoda sigue siendo realizar la compra por Internet, especialmente para quienes no pueden desplazarse a Madrid o prefieren evitar las colas características de estas fechas.