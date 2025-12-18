Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 18 de diciembre de 2025

Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 18 de diciembre de 2025 con el que podrás ganar un primer premio de 600.000 euros.

Antena 3 Noticias
Publicado:

Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves 18 de diciembre de 2025con un primer premio de 600.000 euros a la serie.

Todos los jueves y sábados se celebra el sorteo de la Lotería Nacional con premios de distinta cuantía en función del día de la semana. Para poder jugar a la lotería deberás comprar un cupón compuesto por 5 números. El coste varía en función de si la apuesta es para el sorteo del jueves o el del sábado: Los jueves el importe necesario para jugar al sorteo de Lotería Nacional será de 3 euros, y los sábados costará 6 euros el cupón.

El sorteo de la Lotería Nacional está distribuido por Loterías y Apuestas del Estado, y es el que más premios reparte de España. Para conformar el número ganador de la Lotería Nacional durante el sorteo se extraen 2 números de 5 cifras, que determinarán el primer y segundo premio. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||canal de WhatsApp]] y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro [[LINK:EXTERNO|||" https:=|||perfil de Google]].

Imagen de archivo de los niños de San Ildefonso
Niños de San Ildefonso

Las voces del Gordo de la Navidad, sus trucos, consejos y miedos

Ya casi todo está preparado para que los niños de San Ildefonso, el próximo 22 de diciembre, entonen el soniquete con el que se da comienzo a la Navidad, el Sorteo de la Lotería.

Todos los vecinos de Linares en Jaén jugarán en común el número 41.935 en la Lotería de Navidad

El Ayuntamiento y la Agrupación de Hermandades y Cofradías mantienen esta tradición solidaria que se remonta al año 1994.

