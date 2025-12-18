Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 18 de diciembre de 2025

Lotería Nacional
Comprueba el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy, jueves 18 de diciembre de 2025 con el que podrás ganar un primer premio de 600.000 euros.
Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de la Lotería Nacional de hoy jueves 18 de diciembre de 2025con un primer premio de 600.000 euros a la serie.
Todos los jueves y sábados se celebra el sorteo de la Lotería Nacional con premios de distinta cuantía en función del día de la semana. Para poder jugar a la lotería deberás comprar un cupón compuesto por 5 números. El coste varía en función de si la apuesta es para el sorteo del jueves o el del sábado: Los jueves el importe necesario para jugar al sorteo de Lotería Nacional será de 3 euros, y los sábados costará 6 euros el cupón.
El sorteo de la Lotería Nacional está distribuido por Loterías y Apuestas del Estado, y es el que más premios reparte de España. Para conformar el número ganador de la Lotería Nacional durante el sorteo se extraen 2 números de 5 cifras, que determinarán el primer y segundo premio. El Premio Especial de la Lotería Nacional se obtiene al coincidir una fracción y una serie del billete, dando 3 reintegros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.
