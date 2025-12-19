Rituales para que te toque la Lotería de Navidad 2025

Cada diciembre, millones de españoles se sumergen en el Sorteo de la Lotería de Navidad. Este sorteo despierta ilusión, esperanza y también supersticiones. En España, atraer al Gordo no se limita a soñar con él, sino a buscarlo con todo tipo de rituales, que van desde lo conmovedor hasta lo surrealista.

Bañar el décimo en cava, colocar una moneda de oro en la cartera justo un mes antes del 22 de diciembre, usar ramas de perejil, encender velas amarillas o frotar el décimo con un gato negro son algunas de las estrategias más populares para llamar a la fortuna.

Frotar el décimo en una calva, en el abdomen de una embarazada o en el lomo de un gato negro

Uno de los rituales más curiosos es frotar el décimo en el abdomen de una mujer embarazada. Esta tradición, tan antigua como misteriosa, asocia la vida con la prosperidad. Con este gesto, que une una nueva vida con la abundancia, se cree que la energía positiva de la futura madre se transfiere al billete de lotería y aunque no hay evidencia científica que lo respalde, la costumbre sigue vigente.

Si hablar de embarazo es sinónimo de abundancia, hay un animal que es imprescindible en este juego de azar. Se trata del gato negro. Aunque tradicionalmente está relacionado con la mala suerte, frotar un décimo sobre su lomo es visto como un acto de desafío al destino. Al contrario de lo que dicta la superstición, los que frotan el décimo en un gato negro, convierten su mala suerte en buena.

Otro ritual muy común y peculiar está relacionado con la calva de un amigo o familiar. Muchas personas creen que frotar un décimo en una calva es un gesto lleno de significado. Este gesto tiene un profundo simbolismo ya que la calva representa el camino hacia el éxito.

Bañar el décimo en cava y dormir con él bajo la almohada

Bañar el décimo en cava es uno de esos rituales que combina lo festivo con lo simbólico en la Lotería de Navidad. Al rociar el décimo con sus burbujas, los participantes creen que están infundiendo al décimo con la energía positiva y la abundancia de la bebida.

Dormir con el décimo bajo la almohada es un ritual que conecta con la vieja creencia de que los sueños pueden predecir el futuro. Aquellos que llevan este ritual a cabo aseguran que el contacto cercano con el billete permite "canalizar" los deseos hacia el universo.

La rama de perejil, la vela amarilla o la maceta: objetos que traen prosperidad

Para los que buscan atraer la suerte, varios expertos en rituales siempre tienen una serie de objetos y símbolos que aseguran traer prosperidad. Entre los más comunes se encuentran la rama de perejil, la vela amarilla, la cinta blanca o azul y la maceta.

La rama de perejil simboliza la salud y la abundancia. Se dice que si lo ponemos sobre una mesa junto al décimo, las probabilidades de ganar se multiplican porque el perejil estaría abriendo el camino hacia la fortuna.

La vela amarilla es un color asociado a la riqueza y a la energía vital. La creencia popular sugiere que, al encender la vela, la energía de la suerte se concentra y se dirige hacia el décimo.

Por último, la maceta cumple con un papel esencial ya que simboliza la fertilidad y el crecimiento. Colocar una planta en una maceta cercana al décimo sería como sembrar las semillas de la suerte, esperando que, al igual que la planta, el número crezca y florezca en una gran victoria.

