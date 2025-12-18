Lotería de Navidad 2025: estas son las mejores estrategias para comprar décimos en grupos

El gran Sorteo Extraordinario de Navidad está a la vuelta de la esquina. Será el 22 de diciembre cuando escuchemos a los niños de San Ildefonso cantar los números premiados. Este año se reparten un total de 2.772 millones de euros en premios, 70 millones de euros más que el año pasado.

El primer premio, conocido como el 'Gordo' reparte 4 millones de euros por serie. Por su parte, el segundo dará 1.250.000 euros por serie, el tercero 500.000 euros. Asimismo, se repartirán dos cuartos premios con 200.000 euros por serie y ocho quintos premios, 60.000 euros.

Debido a su precio, muchas veces, optamos por comprar el décimo en grupo. Una de las estrategias más comunes es crear un grupo de WhatsApp entre los compradores, para que así quede registrado y la comunicación sea mucho más fluida

Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto puede llevar a diversos malentendidos entre los compradores.

Consejos para comprar lotería en grupo

Comprar el décimo con tus familiares o amigos es un síntoma de que nos gusta compartir la felicidad. Sin embargo, hay que saber como repartirla con seguridad. Según recomienda la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se recomienda, una vez que se adquiera el décimo,fotografiarlo por ambas caras, además de fotocopias del anverso y el reverso.

Si compartes lotería, es necesario que el depositario entregue a cada participante una fotocopia firmada con nombres y DNI, indicando cantidades. Asimismo, se puede enviar una foto o copia del décimo por email o por WhatsApp. De esta forma, se despeja cualquier malentendido y queda registrado.

En caso de obtener un premio compartido, hay que identificar en el banco a cada ganador y su porcentaje de participación. Cabe señalar que los bancos pueden abonar el premio entero en la cuenta de la persona que ya es titular de una cuenta en ese banco y después repartirá según lo acordado. 40.000 euros es la cifra mínima para tributar.

Se desaconseja que una persona cobre todo sin identificar a todos los participantes, ya que al repartirlo puede parecer que estés donando el dinero, obligando al pago de impuesto de donaciones. Hacienda retiene el 20% sobre la parte que exceda los 40.000 euros por décimo, no por persona.

Si el premio es menor de 2.000 euros podrás cobrarlo en la administración. En caso contrario, si se supera esta cifra, hay que cobrarlo a entidades bancarias colaboradoras.

En el escenario hipotético de que el décimo esté deteriorado, debe presentarse en Loterías y Apuestas del Estado. Si el daño fuese demasiado grave, es a Fábrica Nacional de Moneda y Timbre quien decide, y en última instancia, los tribunales.

¿Qué hacer en caso de que se pierda el décimo?

Si ocurre esto, la OCU aconseja que lo mejor es denunciarlo a la Policía Nacional o la Guardia Civil. Para ello es necesario incluir todos los datos: número, serie, fracción, pruebas como fotos o copias. Asimismo, hay que informar de ello a Loterías y Apuestas del Estado.

