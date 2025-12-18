Las voces del Gordo de la Navidad, sus trucos, consejos y miedos

En sus caras se puede ver emoción, nervios y mucha, mucha ilusión. Gorka, Aurora, Manuel, Matías y Aiza son niños de San Ildefonso y el próximo lunes la esperanza de millones y millones de personas estará puesta en su voz.

En total, 28 menores, 16 niñas y 12 niños con edades comprendidas entre los 10 y los 14 años, serán los encargados de cantar y de extraer las bolas que luego regarán de millones, esperemos que buena parte de la geografía española. El Sorteo de la Lotería de Navidad es una cita especial en nuestro país, cargada de simbolismo y con mucha, mucha tradición.

El 22 de diciembre, con el soniquete de los niños de San Ildefonso, arrancan oficialmente las Navidades, pero detrás de ese "cuatro millones de euros" hay sesiones de ensayo en las que se planifica para que ese día todo salga como tiene que salir.

Las voces del Gordo de la Navidad

Para Aurora y Aiza es la tercera vez que participan en el Sorteo de Navidad. Los chicos, Manuel, Gorka y Matías, se estrenan. Confiesan que sienten nervios, unos más que otros, pero por las barrigas de todos corretean estos días hormiguillas. Cierto es que cada uno va desarrollando sus propias técnicas para poder controlar esos nervios y disfrutar del momento.

Gorka nos cuenta que él siente los nervios justo antes de salir a cantar "pero cuando ya salgo se me van". "A mí me pasa lo mismo", apunta Aurora, que nos cuenta también que ella tiene un truco. "Tengo una bolita de arroz y antes de salir la toco varias veces. Respiro hondo y salgo". Manuel tiene un remedio infalible. "Como la mañana del sorteo me despertaré cansado, tomaré un vaso de leche caliente" y eso, desde el principio de los tiempos, ha templado los ánimos. Gorka comparte también una técnica que puede ayudar a cualquiera: "Pensar que todo va a salir bien y si pensamos en positivo, seguramente, todo salga mejor".

A Matías, por ejemplo, le preocupa no encajar bien la bola en el alambre. Esta es una de las cosas que llevan ensayando desde octubre. Primero se mete la bola del número y después la del premio que le corresponde, y en caso de que salga un premio grande, se tiene que tapar el alambre para pasar por la mesa. Aun así, Matías insiste: "Yo me pondría muy nervioso si cuando voy a meter los mil euros, en lugar de que se metan, se caiga la bola al escenario". Aurora recuerda que en una de las ediciones pasadas de la lotería se puso "muy nerviosa y se me olvidó cómo cantar un número". A Manuel lo que más le afecta es pensar que todos lo miran a él: "Hay mucha gente en el público mirando y aunque estén mirando a otros sitio yo siento que me están mirando a mí".

Los educadores también les dan consejos para cuidar su voz y no quedarse afónicos, como, por ejemplo, evitar gritar. Es importante decir que todos los niños se presentan al casting de forma voluntaria. La prueba la hacen en octubre y a partir de ese momento se prueba la tonalidad de las voces y se forman las parejas. "No todos los niños cantan", nos explica Matías, que añade: "Algunos extraen", y puntualiza: "lo importante es participar en el Sorteo de la Lotería de Navidad".

Cómo se preparan los niños de San Ildefonso

Desde octubre ensayan dos o tres días a la semana. "Intentamos ensayar todos los días quitando los viernes porque hay familias que vienen más pronto y los jueves porque hay Lotería Nacional". En estos ensayos los niños practican a cantar, la lectura de los números y se les muestra cómo han de sincronizarse. Coger el ritmo es lo más complicado, pero hay que lograr que el canto de las tablas sea animado y dure entre los 15 y los 20 minutos. Y hay otro consejo que sobrevuela en el ambiente y es tener paciencia y no desanimarse por no cantar un premio porque a todos les encantaría "sí, y mucho, pero no me importa si no lo saco porque lo mejor es cantar", confirma Matías.

El próximo 22 de diciembre los niños están citados a las 7:30 horas de la mañana en la residencia de San Ildefonso. "Las familias van en metro, en bus, o caminando al Teatro Real y a nosotros nos llevan en el bus y los encargados nos preparan un desayuno. Mientras los demás cantan, nosotros podemos jugar, comer, ensayar o peinarnos", apuntan.

La costumbre de cantar los números de la lotería se remonta al 9 de marzo de 1771, cuando, por primera vez, el alumno Diego López participó en el sorteo. Desde que en 1812 arrancaran los sorteos de Navidad, cada 22 de diciembre los niños de la Residencia Internado San Ildefonso son los encargados de cantar los números elegidos por el azar.

Y como esto de la lotería pone nerviosa a mucha gente, no está de más recordar que el reglamento de loterías es claro, los números agraciados son aquellos que realmente aparecen en los alambres y la lista oficial, no aquellos que se lean erróneamente por los niños de San Ildefonso en un sorteo a toda velocidad con miles de pedreas. Por eso, desde aquí solo nos queda desear suerte a todo el mundo y recordar a Matías, Gorka, Manuel, Aurora y Aiza que disfruten de la magia navideña.

