La Primitiva
Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy viernes 19 de diciembre de 2025
Comprueba tu número de La Primitiva de hoy, viernes 19 de diciembre de 2025, en el que podrás ganar un bote de 61.500.000 euros.
En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, viernes 19 de diciembre de 2025. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva que cuenta con un bote de 61.500.000 euros.
La Primitiva es un sorteo administrado por Loterías y apuestas del Estado. En caso de querer jugar en el sorteo de La Primitiva, se debe apostar a un número de seis cifras. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.
Los números para realizar tu apuesta van del 1 al 49. Para poder jugar en el sorteo de la Primitiva, hay que escoger también otros dos números: el complementario y el reintegro. La selección se hace en un bombo distinto.
El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
