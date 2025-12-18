Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

La Primitiva

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy viernes 19 de diciembre de 2025

Comprueba tu número de La Primitiva de hoy, viernes 19 de diciembre de 2025, en el que podrás ganar un bote de 61.500.000 euros.

La Loter&iacute;a Primitiva

La Lotería PrimitivaAntena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

En unos minutos podrás conocer el resultado de La Primitiva de hoy, viernes 19 de diciembre de 2025. Comprueba tu número y descubre si ha sido premiado en el sorteo de La Primitiva que cuenta con un bote de 61.500.000 euros.

La Primitiva es un sorteo administrado por Loterías y apuestas del Estado. En caso de querer jugar en el sorteo de La Primitiva, se debe apostar a un número de seis cifras. La Primitiva ofrece la posibilidad de seleccionar hasta 8 combinaciones distintas o una combinación con más números distintos.

Los números para realizar tu apuesta van del 1 al 49. Para poder jugar en el sorteo de la Primitiva, hay que escoger también otros dos números: el complementario y el reintegro. La selección se hace en un bombo distinto.

El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Además, puedes optar a un premio adicional de 1 millón de euros si juegas al Joker.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

EuroDreams

EuroDreams: Resultado de hoy jueves 18 de diciembre de 2025

La Lotería Primitiva

Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy viernes 19 de diciembre de 2025

Sorteo Lotería Nacional: Comprobar décimo de hoy sábado 8 de marzo, en directo

Resultado Lotería Nacional: Comprobar número hoy jueves 18 de diciembre de 2025

Comprobar ONCE: Resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once hoy jueves 11 de abril de 2024
ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once, resultado de hoy jueves 18 de diciembre de 2025

Loterías y Apuestas del Estado de España: Bonoloto
Bonoloto

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 18 de diciembre de 2025

Imagen de archivo de los niños de San Ildefonso
Niños de San Ildefonso

Las voces del Gordo de la Navidad, sus trucos, consejos y miedos

Ya casi todo está preparado para que los niños de San Ildefonso, el próximo 22 de diciembre, entonen el soniquete con el que se da comienzo a la Navidad, el Sorteo de la Lotería.

El décimo de Linares
Lotería de Navidad

Todos los vecinos de Linares en Jaén jugarán en común el número 41.935 en la Lotería de Navidad

El Ayuntamiento y la Agrupación de Hermandades y Cofradías mantienen esta tradición solidaria que se remonta al año 1994.

Pista a pista, en Lugo, el Gordo se esconde en las calles: "El premio es participar"

Pista a pista, en Lugo, el Gordo se esconde en las calles: "El premio es participar"

Empleados y propietarios de la gasolinera La Chasnera en el km 54 de la autopista TF-1 del municipio de Granadilla de Abona (Tenerife) celebran que varios números vendidos en este establecimiento han sido agraciados con un tercero, dos cuartos y un quinto premio en el sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional.

Lotería de Navidad 2025: estas son las mejores estrategias para comprar décimos en grupos

Caja Mágica de la Lotería de Navidad

Caja Mágica Lotería de Navidad 2025: guarda tus décimos para el sorteo y comprueba si están premiados

Publicidad