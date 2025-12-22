El Gordo de la Lotería de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de la Lotería Navidad reparte 70 millones más de euros que el año anterior. Se alcanza la cifra de 2.772 millones de euros repartidos este lunes 22 de diciembre. Un año más, la ilusión por ganar el 'Gordo de Navidad' inunda las calles de España.

Este año se han puesto a la venta 198 millones de décimos, de modo que la emisión consta de 198 series (cinco más que el año anterior) de 100.000 números cada una, ascendiendo a un total de 3.960 millones de euros. El primer premio, conocido popularmente como el 'Gordo' de Navidad, tiene un importe de 4 millones de euros por serie, 400.00 euros al décimo.

El Teatro Real de Madrid es el escenario donde los niños de San Ildefonso cantan los números premiados. Un bombo con todos los números vendidos (100.000 bolas) y otro, de menor tamaño, con los premios (1.807 bolas). Todas las bolas están fabricadas en madera de boj, con los números grabados en láser y con el mismo peso (3 gramos) y el mismo tamaño (18 milímetros).

El sonido de los bombos girando y los niños cantando resuenan esta mañana ante la atenta mirada de curiosos que se han acercado hasta allí para vivirlo en directo y también entre aquellos que lo siguen a través de la televisión.

"Podemos estar orgullosos porque desde 1812, todos juntos, hemos construido una tradición como la Lotería de Navidad, que representa algo más que un Sorteo. Cuando decimos que es 'El Sorteo que nos une' estamos describiendo un fenómeno social que se siente y se aprecia en nuestras calles y plazas, y que es motivo de celebración colectiva", decía el presidente de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), Jesús Huerta.

Los bombos y el resto de elementos con los que se realizará el Sorteo de Navidad 2025 han estado custodiados bajo estrictas medidas de seguridad durante las 24 horas desde el pasado 12 de diciembre.

Durante todo el sorteo de la Lotería de Navidad hay un equipo de trabajadores que se encargan de elaborar la lista oficial de los números premiados. Solo los décimos premiados son válidos si aparecen en la Lista Oficial de Premios y en los registros del Sistema Informático Central de Loterías

Cada décimo de Lotería de Navidad es una herramienta de difusión que homenajea a la cultura. En esta ocasión, la pintura escogida es La Natividad de la Virgen, del pintor madrileño Juan García de Miranda, un óleo sobre lienzo que representa el nacimiento de la Virgen María.

Puede darse que un número haya sido cantado erróneamente. Por eso los empleados verifican y revisan que esté todo correcto y si un número ha sido cantado pero no aparece en la lista oficial no se puede reclamar el premio.

El 5 es el reintegro más repetido de 'El Gordo'

El número 5 es el reintegro del primer premio del sorteo de la Lotería de Navidad 2025 con un total de 32 ocasiones. Le siguen el número 4 y el 6, con 27 ocasiones cada uno.

La terminación menos afortunada vuelve a ser el número 1 (ocho ocasiones), seguido del 2 (trece ocasiones) y del 9 (un total de 16 ocasiones), según datos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

Además, el número 8 ha sido el reintegro del primer premio en 25 ocasiones. El 0 y el 7 lo han sido 24 y 22 veces y el 3 ha sido la última cifra del número agraciado con 21 veces.

