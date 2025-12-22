El Segundo premio de la Lotería de Navidad 2025

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
En breves momentos podremos conocer cuál ha sido el número agraciado con el segundo premio en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. Este número es uno de los más esperados del sorteo del 22 de diciembre, ya que, aunque el Gordo acapara titulares, el segundo premio reparte una cantidad muy elevada y suele dejar miles de agraciados en todo el país. Con 125.000 euros al décimo, puede cambiar la vida de muchos jugadores y es, además, uno de los premios con mayor impacto real por el gran número de series y décimos vendidos.

El segundo premio de la Lotería de Navidad está dotado con 1.250.000 euros a la serie, lo que equivale a 125.000 euros por décimo. Además del número exacto premiado, también obtienen premio las aproximaciones, las centenas y las terminaciones, lo que hace que el segundo premio reparta dinero a muchos más jugadores de lo que parece a primera vista.

Cómo cobrar los décimos

Si tu décimo resulta agraciado con el segundo premio, el cobro dependerá del importe total:

  • Premios de hasta 2.000 euros: se pueden cobrar directamente en cualquier administración de Loterías.
  • Premios superiores a 2.000 euros, como es el caso del segundo premio: deben cobrarse en entidades bancarias colaboradoras con Loterías y Apuestas del Estado.

Para ello será necesario presentar el décimo premiado y un documento de identidad. Si el premio es compartido, conviene dejar constancia de los beneficiarios antes del cobro para evitar problemas fiscales.

Cuánto se queda Hacienda

Hacienda no se queda con todo el premio, pero sí aplica impuestos a partir de una cantidad exenta. En la Lotería de Navidad 2025, los primeros 40.000 euros por décimo están libres de impuestos.

El resto del importe tributa al 20%. En el caso del segundo premio:

  • Premio total por décimo: 125.000 euros
  • Cantidad exenta: 40.000 euros
  • Cantidad sujeta a impuestos: 85.000 euros
  • Retención de Hacienda (20%): 17.000 euros

Así, el ganador del segundo premio recibe finalmente 108.000 euros netos por décimo.

Un premio que suele repartirse mucho

Históricamente, el segundo premio de la Lotería de Navidad suele caer en localidades medianas y grandes, aunque también ha dejado alegrías en pueblos pequeños. Al venderse muchas series en diferentes administraciones, no es raro que esté muy repartido.

Por eso, aunque no sea el Gordo, el segundo premio sigue siendo uno de los grandes protagonistas del sorteo y una de las mejores noticias que puedes recibir el 22 de diciembre.

