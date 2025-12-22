Estamos a la espera de conocer el número premiado con el Tercer premio de la Lotería de Navidad 2025 y el dinero que repartirá este premio a los ganadores.

Llega el día que más ilusión 'reparte'. El sorteo de la Lotería de Navidad 2025 ya está aquí, y con él todos los premios que se repartirán este día y que harán más que felices a todos los afortunados que posean los décimos ganadores.

¿Cuánto dinero ganas si te toca el Tercer Premio?

Como el propio nombre dice, el Tercer Premio de la Lotería de Navidad es uno de los más jugosos en cuanto a cantidad de dinero se reparte. Este premio está dotado con 500.000 euros a la serie, lo que supone un total de 50.000 euros por cada décimo que se venda.

Y Hacienda... ¿cuánto se queda?

En lo que respecta a lo que se puede llevar Hacienda, este premio tiene una pequeña 'peculiaridad', y esta vez es buena para el que tenga el décimo. Al estar dotado con 50.000 euros, los ganadores recibirán de forma íntegra los primeros 40.000, y como es a partir de esa cantidad cuando entra Hacienda, de los restantes 10.000 se aplica una retención del 20%, por lo que seguirán quedando 8.000 euros netos limpios. En total, cada persona que haya ganado el Tercer Premio de la Lotería de Navidad se llevará de forma íntegra 48.000 euros netos de los 50.000.

¡Cuidado por compartirlo por Whatsapp!

Por otra parte, durante estos días y especialmente hoy día 22 de diciembre, aumentan los intercambios de décimos entre familiares, amigos y compañeros de trabajo. Este año, como ya es habitual, WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería vuelven a ser uno de los métodos más utilizados para compartir décimos y participaciones. Sin embargo, los expertos advierten de que esta práctica puede suponer riesgos importantes si no se toman las debidas precauciones. Consulta aquí todos los consejos que debes seguir y las precauciones que debes tomar.

Además, si tu décimo es ganador recuerda que deben cobrarse en un plazo de tres meses desde el 22 de diciembre. Pasado ese tiempo, la ley establece que sea Hacienda la que perciba la cantidad y por tanto se embolse a las arcas públicas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.