Dónde oír el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: horario

Una mezcla de sensaciones se respira en el ambiente hoy, lunes 22 de diciembre, puesto que los nervios y la inquietud por conocer los premios principales de esta Lotería de Navidad 2025, están a flor de piel. El premio que más toma protagonismo en todos los rincones de España es el ansiado 'Gordo', ya que es el más esperado y deseado por todos los que han decidido participar en el sorteo.

Transmisión en Onda Cero con Carlos Alsina

Si no quieres perderte el Sorteo y además escucharlo de la manera más tradicional, Onda Cero ofrece una retransmisión en directo conectando con el Teatro Real, con un programa especial liderado por Carlos Alsina. Los estudios de Atresmedia se preparan desde primera hora de la mañana para compartir con sus oyentes todos los detalles, curiosidades, anécdotas y, sobre todo, los premios que canten los niños de San Ildefonso.

La audiencia no solo podrá sintonizar la radio de manera convencional, sino que también tendrá acceso gratuito a la emisión en directo a través del sitio web oficial de Onda Cero.

¿Cuándo empieza la Lotería de Navidad 2025?

El Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 comenzará a las 09:00 horas en el Teatro Real de Madrid en territorio peninsular y a las 8:00 horas en las Islas Canarias, como es tradición cada año. Tendrá una duración aproximada de tres horas y media y concluirá cuando se otorguen todos los premios que sumarán un total de 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más que el año anterior.

Para aquellos que no pueden estar presentes en el Teatro Real, hay múltiples alternativas para vivir la experiencia en directo. Desde la radio hasta las plataformas digitales, es posible seguir cada detalle de este gran evento.

Cobertura online en Antena 3 Noticias

La página web de Antena 3 Noticias también estará actualizando minuto a minuto todo lo que ocurra durante el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. De esta manera, aseguramos a nuestra audiencia que no se perderán ningún detalle, para que puedan vivirlo como si estuvieran en el propio Teatro Real.

Además, de nuestra cobertura a tiempo real, en antena3noticias.com disponemos de un comprobador de décimos de Lotería de Navidad 2025 completamente actualizado, para que los participantes puedan consultar si sus números han resultado premiados. También ofrecemos un mapa donde se pueden observar todas las localidades premiadas, contando todas las curiosidades y anécdotas que se viven en todos los rincones de España en este día tan especial.

Desde Antena 3 deseamos mucha suerte a todos los participantes en este Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, una tradición que, sin duda, marca el inicio de las festividades navideñas en España.

