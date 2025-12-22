Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería del Niño
Loterías
Lotería Nacional
ONCE
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Euromillones

Lotería de Navidad 2025

Dónde oír el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: horario

En el día de hoy, como cada año, la emoción y los nervios se apoderan de los españoles. El Teatro Real de Madrid será el escenario donde se celebra uno de los sorteos más esperados del año: el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025.

D&oacute;nde o&iacute;r el Sorteo de la Loter&iacute;a de Navidad 2025: horario

Dónde oír el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025: horarioAntena 3 Noticias

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

Una mezcla de sensaciones se respira en el ambiente hoy, lunes 22 de diciembre, puesto que los nervios y la inquietud por conocer los premios principales de esta Lotería de Navidad 2025, están a flor de piel. El premio que más toma protagonismo en todos los rincones de España es el ansiado 'Gordo', ya que es el más esperado y deseado por todos los que han decidido participar en el sorteo.

Transmisión en Onda Cero con Carlos Alsina

Si no quieres perderte el Sorteo y además escucharlo de la manera más tradicional, Onda Cero ofrece una retransmisión en directo conectando con el Teatro Real, con un programa especial liderado por Carlos Alsina. Los estudios de Atresmedia se preparan desde primera hora de la mañana para compartir con sus oyentes todos los detalles, curiosidades, anécdotas y, sobre todo, los premios que canten los niños de San Ildefonso.

La audiencia no solo podrá sintonizar la radio de manera convencional, sino que también tendrá acceso gratuito a la emisión en directo a través del sitio web oficial de Onda Cero.

¿Cuándo empieza la Lotería de Navidad 2025?

El Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 comenzará a las 09:00 horas en el Teatro Real de Madrid en territorio peninsular y a las 8:00 horas en las Islas Canarias, como es tradición cada año. Tendrá una duración aproximada de tres horas y media y concluirá cuando se otorguen todos los premios que sumarán un total de 2.772 millones de euros en premios, 70 millones más que el año anterior.

Para aquellos que no pueden estar presentes en el Teatro Real, hay múltiples alternativas para vivir la experiencia en directo. Desde la radio hasta las plataformas digitales, es posible seguir cada detalle de este gran evento.

Cobertura online en Antena 3 Noticias

La página web de Antena 3 Noticias también estará actualizando minuto a minuto todo lo que ocurra durante el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. De esta manera, aseguramos a nuestra audiencia que no se perderán ningún detalle, para que puedan vivirlo como si estuvieran en el propio Teatro Real.

Además, de nuestra cobertura a tiempo real, en antena3noticias.com disponemos de un comprobador de décimos de Lotería de Navidad 2025 completamente actualizado, para que los participantes puedan consultar si sus números han resultado premiados. También ofrecemos un mapa donde se pueden observar todas las localidades premiadas, contando todas las curiosidades y anécdotas que se viven en todos los rincones de España en este día tan especial.

Desde Antena 3 deseamos mucha suerte a todos los participantes en este Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, una tradición que, sin duda, marca el inicio de las festividades navideñas en España.

Client Challenge
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google. Client Challenge

Publicidad

Loterías

Disfraces Teatro Real

Los mejores disfraces del Sorteo de La Loteria de Navidad 2025 en el Teatro Real

Este será el Gordo de la Lotería de Navidad 2025 según la inteligencia artificial

Este será el Gordo de la Lotería de Navidad 2025 según la inteligencia artificial

Reintegro de la Lotería de Navidad 2025, qué es y cuánto toca

Reintegro de la Lotería de Navidad 2025, qué es y cuánto toca

Administración de Lotería
Loterías

Dónde ha caído el bote de 12,1 millones del Gordo de la Primitiva y los premios de la ONCE y Bonoloto de este domingo 21 de diciembre

Caja Mágica de la Lotería de Navidad
Lotería de Navidad

Caja Mágica Lotería de Navidad 2025: comprueba tus décimos guardados del sorteo y descubre si están premiados

Lotería de Navidad 2025 en directo, última hora: esperando el Gordo
Lotería de Navidad

Lotería de Navidad 2025 en directo, última hora: todo listo para el esperado sorteo

Si quieres estar al tanto de todos los premios, incluido el Gordo, puedes seguir el minuto a minuto desde nuestra web.

Cuartos premios de la Lotería de Navidad 2021
Lotería de Navidad

Los cuartos premios de la Lotería de Navidad: cuáles fueron los números premiados en 2024

Los cuartos premios de 2024 repartieron alegría por toda España, mientras crece la esperanza de repetir la suerte en este 2025.

Lotería de Navidad

Pedrea de la Lotería de Navidad 2025: qué es, cuántas hay y cuánto reparte de premio

Varias personas celebran haber vendido el segundo premio de la Lotería del Niño

El Segundo Premio de La Lotería de Navidad: cuál fue el número premiado en 2024

Pedrea, terminaciones y aproximaciones de la Lotería de Navidad 2025: comprueba si tu número ha sido premiado

Pedrea, terminaciones y aproximaciones de la Lotería de Navidad 2025: comprueba si tu número ha sido premiado

Publicidad