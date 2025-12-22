Cuál es la diferencia entre centenas y aproximaciones en la Lotería de Navidad 2025

El gran día ha llegado. Este 22 de diciembre, los españoles estaremos al tanto de todo lo que ocurre en el Teatro Real, donde los niños de San Ildefonso cantarán los números agraciados de los premios que se reparten en la Lotería de Navidad. Aunque muchos deseen ganar el Gordo, lo cierto es que hay otros premios capaces de repartir ilusión a pesar de que resuenen con menos fuerza.

Existen otros premios menores, entre los que se encuentran las centenas y aproximaciones, que también pueden repartir ciertas cantidades de dinero, pero, ¿en qué consisten? ¿Qué premios reparten?

Centenas y aproximaciones: estas son sus diferencias

Las centenas se tratan de los décimos cuyos tres primeros números coinciden con las tres primeras cifras de alguno de los cuatro primeros premios. A diferencia de los primeros premios, los cuales son más escasos, las centenas premian hasta en 99 ocasiones en el sorteo.

Cabe señalar que las centenas cuentan con premios de 100 euros, es decir, 1.000 euros por serie.

En cambio, las aproximaciones hacen referencia a aquellos números que son posteriores o anteriores a los primeros premios del sorteo. Por ejemplo, si el número del primer premio es el 54.600 y posees el 54.601, este será premiado con 200 euros el décimo.

La cantidad de dinero adquirida cambia según su semejanza con el segundo y tercer premio, con cuantías de dinero que descienden a 1.250 euros y 960 euros por décimo obtenido respectivamente.

Las terminaciones y la pedrea: los otros premios menores de la Lotería de Navidad

Por su parte, las terminaciones aluden a los números que coinciden con las últimas cifras del número premiado. Para entenderlo de otra forma, si el número del Gordo es el 69.135, la terminación en este caso sería el 35. Las terminaciones poseen un premio de 100 euros, es decir, 1.000 euros por serie.

Entre los premios considerados menores se encuentran las pedreas. Se tratan de una serie de premios de menor cuantía, en concreto, los agraciados reciben 100 euros por décimo.

Del Gordo a los quintos premios: los más deseados del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad

Más allá de terminaciones y premios menores, todos tienen la mirada puesta en el Gordo. Su premio cuenta con 400.000 euros por décimo, lo que se traduce como 4 millones de euros por serie.

El segundo premio tiene un valor de 125.000 euros (1.250.000 euros la serie). Aparte, el tercer premio ostenta con 50.000 euros (500.000 euros la serie). Igualmente, se reparten dos cuartos premios que posee una cuantía de 20.000 euros el décimo (200.000 euros la serie) y ocho quintos premios de 6.000 euros al décimo (60.000 euros la serie).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.