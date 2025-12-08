La historia de la imagen del décimo de Lotería de Navidad 2025

Desde 1954, los décimos de la Lotería de Navidad llevan consigo algo más que números de la suerte: una obra de arte que evoca el espíritu de las fiestas. La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha revelado que 'La Natividad de la Virgen', pintada por Juan García de Miranda y actualmente expuesta en el Museo Nacional del Prado, será la imagen que protagonizará la Lotería de Navidad como ocurre todos los años cada 22 de diciembre.

Esta elección no solo rinde homenaje al patrimonio artístico de nuestro país, sino que conecta con la esencia religiosa que destaca en las festividades navideñas.

La obra elegida representa uno de los episodios más importantes de la tradición cristiana: el nacimiento de la Virgen María. El cuadro de García de Miranda destaca por su composición y simbolismo, transmitiendo así valores como la esperanza, la pureza y la luz, vinculados con el espíritu navideño y la ilusión que despierta el sorteo más emblemático del país.

La elección de "La Natividad de la Virgen" para 2025 sigue la línea habitual de SELAE de seleccionar obras significativas del patrimonio cultural español y en un vehículo de difusión cultural que llega a todos los rincones del país durante las fechas más entrañables del año.

Historia y significado de la obra elegida para el sorteo navideño

Juan García de Miranda (1677-1749) fue un destacado pintor barroco español que desarrolló gran parte de su carrera como restaurador de la colección real durante el reinado de Felipe V.

Su obra "La Natividad de la Virgen" refleja su gran habilidad técnica y la profunda religiosidad de la época, características que han permitido su conservación como pieza destacada en las colecciones del Museo del Prado. El lienzo muestra el momento del nacimiento de María con una composición que caracteriza el barroco español: colores cálidos, juegos de luz y una detallada representación de los personajes que se ubican en la escena.

