Lotería de Navidad

Esta es la cantidad exacta de décimos que existen de cada número de la Lotería de Navidad 2025

En la Lotería de Navidad, una serie tiene siempre 10 décimos, pero puede variar el número de décimos de cada combinación en función del número de series que se emita.

Esta es la cantidad exacta de d&eacute;cimos que existen de cada n&uacute;mero de la Loter&iacute;a de Navidad 2025

Esta es la cantidad exacta de décimos que existen de cada número de la Lotería de Navidad 2025Antena 3 Noticias

Alejandro Lorente
Publicado:

Todos los años, la Lotería de Navidad genera muchas dudas en los millones de españoles que quieren seguir esta tradición de ya más de dos siglos de antigüedad.

A veces, la respuesta es la misma, porque el sorteo de la Lotería de Navidad tiene un protocolo que no ha cambiado a lo largo de los años y siempre se desarrolla de la misma forma.

Sin embargo, hay algunos matices que varían cada año. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que los premios de la Lotería de Navidad cambiaban de un año a otro. No tanto el premio en sí, pero sí lo que recibía cada agraciado.

Y entre los elementos que sí varían está la cantidad de décimos con el mismo número. Las series siempre cuentan con un número limitado: cada serie está conformada por 10 décimos . De hecho, se llaman décimos precisamente por esto, porque cada participación es una décima parte de una serie. Esto no cambia, pero sí lo hace el número de series que se emiten.

Este año se han emitido un total de 198 series de cada número, mientras que en 2024 fueron 193 y en 2023, 185. Todos los años, las series se componen de 10 décimos, pero cuanto mayor es el número de series, más décimos con la misma combinación se ponen a la venta.

En total, se pondrán en circulación 198 millones de décimos, todos con un precio de 20 euros cada uno.

De esta manera, en 2025 están a la venta un total de 1.980 décimos con la misma combinación, por lo que habrá un total de 1.980 décimos con el número 00000, otras 1.980 con el número 00093, que se corresponde con el dorsal de Marc Márquez, uno de los más buscados de este año y 1.980 de todos los números hasta el 99999, el más alto disponible en 2025.

Comprobar número de la Lotería de Navidad

22 DIC

Loterías

