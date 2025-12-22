Lotería de Navidad
Este será el Gordo de la Lotería de Navidad 2025 según la inteligencia artificial
En unos tiempos donde las nuevas tecnologías están en auge, hay quienes recurren a la inteligencia artificial para elegir décimo. ¿Acertará la IA en su pronóstico?
Son muchos los que están expectantes ante todo lo que ocurra en el Teatro Real de Madrid. Un año más, la Lotería de Navidad asomará en las casas de los españoles con los cánticos de los niños de San Ildefonso. Familiares y amigos estarán pendientes de este tradicional sorteo con el que muchos sueñan con el Gordo.
Elegir número puede ser fácil o no, según quien lo mire. Hay quienes siguen su intuición o recurren a fechas que marquen su vida. No obstante, en unos tiempos en los que las nuevas tecnologías están en auge, muchos optan por recurrir a la inteligencia artificial para elegir número.
¿Es capaz ChatGPT de predecir el Gordo de la Lotería de Navidad?
Si le preguntamos a ChatGPT, este responde diciendo que "no es posible predecir el número ganador del Gordo de la Lotería de Navidad". "Es un sorteo totalmente aleatorio" señala.
En una conversación donde le insistimos y le preguntamos de forma razonada si nos puede predecir el número del Gordo de la Lotería, nos cuenta que "el número del Gordo de la Lotería de Navidad 2025 aún no existe". No obstante, sí que puede ofrecer opciones o números "para jugar y soñar" pero son producto del azar.
Pidiéndole una respuesta de forma razonada, nos da el 39.728. Entre sus razones, afirma que no es un número extremo, ya que evita números bajos (00000–09999) y los altos (90000–99999). Además, combina números pares e impares, no es capicúa ni repetitivo y posee una terminación poco obvia.
Esto es lo que dice Gemini
Si le preguntamos a Gemini acerca del Gordo, nos responde de forma similar que ChatGPT. "Como es un sorteo de puro azar, es imposible saber el número del Gordo con antelación" ha especificado.
No obstante, es capaz de recoger datos y pronósticos de otros sistemas de inteligencia artificial como Claude, que recoge el 32857.
Pidiéndole una respuesta de forma más razonada, Gemini incide en que "es imposible predecir el número del Gordo con certeza". Todo esto se debe a que se trata de un sorteo de bombos y bolas, lo que "lo convierte en un evento de probabilidad simple e independiente".
Las predicciones de los videntes
Una opción para los más supersticiosos es recurrir a los videntes. Es el caso de David Hernando, conocido en Tiktok como @viajealtrolado, que está habituado a dar diversos números de varios premios. Para el Sorteo de Navidad no iba a ser menos: el vidente dio el 50056 y 81407 como números agraciados.
Por su parte, Benita, conocida anteriormente como Maestro Joao, contó en 'Anda Ya' de Los 40 Principales que el número agraciado sería el 53068. Un número que además ella misma ha obtenido a través de un décimo propio.
Además, señaló tres terminaciones, el 56 para el cuarto premio, el 35 para el tercero y el 88 para el segundo.
