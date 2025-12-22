Reintegro de la Lotería de Navidad 2025, qué es y cuánto toca

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Lotería de Navidad 2025

El Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 viene cargado de ilusión y de premios, y entre ellos se encuentra el reintegro, que no es el más esperado, pero trae igualmente alegría a los participantes.

Alejandro Lorente
Actualizado:
Publicado:

Con la llegada del tradicional Sorteo de Lotería de Navidad 2025, muchos españoles están a la espera de conocer cuáles serán los premios que se reparten este 22 de diciembre, entre ellos el reintegro.

¿Qué es el reintegro?

El reintegro se vive como un bálsamo reconfortante para aquellos participantes del Sorteo que, a pesar de no haber obtenido los premios más valiosos, tienen una segunda oportunidad recuperando el dinero invertido en el décimo.

Se considera el premio menor de los que puedes obtener en el Sorteo de la lotería, pero no hay que quitarle protagonismo. Se destina a aquellos décimos cuya última cifra coincide con la del primer premio del sorteo del Gordo. Esto se convierte en un motivo de esperanza para muchos, ya que uno de cada diez décimos adquiridos tiene la posibilidad de obtener este premio.

¿Cuánto toca en el reintegro?

El reintegro debe su nombre a que son las devoluciones del dinero invertido en el décimo. Este premio permite la devolución del precio, es decir de los 20 euros que cuesta el décimo. Existen un total de 9.999 reintegros, por lo que es el premio que más posibilidades tienes de que te toque.

A través del comprobador de Lotería de Navidad 2025, podrás saber si has sido uno de los afortunados en obtener cualquier premio del Sorteo de Lotería de Navidad 2025. ¡Te deseamos mucha suerte!

