Dónde ha caído el bote de 12,1 millones del Gordo de la Primitiva y los premios de la ONCE y Bonoloto de este domingo 21 de diciembre

Consulta los números premiados en los sorteos de la ONCE, Bonoloto y el Gordo de la Primitiva este domingo 21 de diciembre y dónde han sido validados.

Administración de Lotería

Administración de LoteríaJoaquin Carfagna | Pexels

Antena 3 Noticias
Publicado:

Este domingo 21 de diciembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto y el Gordo de la Primitiva. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Gordo Primitiva

En el sorteo del Gordo de la Primitiva, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 20 51 13 50 52. Y el número clave (reintegro): 6.

De Primera Categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de del próximo domingo, un único acertante podría ganar 13.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (5+0) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de Ribadavia (Ourense), situada en José María Martínez Vázquez, 1.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 31 18 37 04 32 27. Complementario: 47. Reintegro: 3.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 3.600.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 84 de Zaragoza, situada en Conde de Aranda, 15.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el domingo 21 de diciembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El lunes, 22 de diciembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 euros. El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Sueldazo

En un mismo cupón solo son acumulables los premios de primera y segunda categoría. El cupón caduca a los 30 días naturales contados desde el siguiente al del sorteo. En aquellos sorteos en los que algún premio de la segunda categoría de premios no se haya vendido, la ONCE acumulará un importe de doscientos cuarenta mil euros (240.000 €) para incrementar los premios al contado de 1ª y 2ª categoría de futuros sorteos. Para consultarlos, accede a la sección de asignación de premios anteriores.

