Hasta cuándo dura el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ha comenzando, hoy 22 de diciembre, a las 09:00 horas en el Teatro Real de Madrid. Tradicionalmente, este evento dura entre tres y cuatro horas, por lo que se espera que concluya alrededor de las 13:00 horas, aunque el tiempo exacto depende de la rapidez con la que se canten los números y se completen las tablas del sorteo.

Durante esas horas, los bombos giran constantemente mientras los niños del colegio de San Ildefonso cantan los números premiados, una imagen emblemática que acompaña la emoción y la ilusión de miles de espectadores en España. Familias y amigos se reúnen frente a la televisión o escuchan la radio, pendientes de cada bola que cae y de cada nuevo premio anunciado.

Premios

El sorteo reparte múltiples premios. El más codiciado es el Gordo de Navidad, que otorga 4 millones de euros por serie, equivalentes a 400.000 euros por décimo. También se incluyen un segundo premio de 1,25 millones de euros por serie, un tercer premio de 500.000 euros por serie, dos cuartos premios de 200.000 euros por serie y ocho quintos premios de 60.000 euros por serie.

Además de estos grandes premios, se reparten miles de pedreas, que consisten en 1.000 euros por serie, equivalentes a 100 euros por décimo, ofreciendo así una pequeña alegría navideña a quienes no logran los premios mayores. Cada nuevo número cantado genera emoción, y la expectativa mantiene a los espectadores atentos durante todo el sorteo.

Emoción en las calles

La tradición del Sorteo de Navidad tiene un significado especial en la cultura española. Desde primeras horas de la mañana, la expectación se nota en los hogares y en las calles, con personas que siguen el sorteo desde la televisión, la radio o incluso en el Teatro Real. Las voces de los niños del colegio de San Ildefonso, cargadas de entusiasmo, aportan un toque entrañable y único a este espectáculo anual.

Tres meses para cobrar

Aunque el sorteo dura unas pocas horas, los premios pueden cobrarse durante los tres meses siguientes, por lo que quienes resulten agraciados disponen de tiempo para gestionar sus décimos. Una vez finalizado el sorteo, los participantes podrán consultar los resultados mediante el buscador de Antena3, introduciendo su número y la cantidad jugada para comprobar si han sido premiados.

Un día único

En definitiva, la duración del Sorteo de Navidad 2025 es de aproximadamente tres a cuatro horas y marca un día de ilusión y tradición en España. Cada minuto del sorteo es seguido con atención por millones de personas que sueñan con un golpe de suerte que transforme su Navidad, mientras el Teatro Real y los hogares del país se llenan de emoción, cánticos y expectativas hasta el anuncio del último premio.