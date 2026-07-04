Dónde han caído el bote de 28,5 millones de euros de la Primitiva, los 1,9 de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy sábado 4 de julio

Este sábado 4 de julio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El resultado de la Bonoloto de hoy, sábado 4 de julio de 2026 ha agraciado al número 07, 10, 25, 45, 46 y 48, siendo el número complementario el 01 y el reintegro el 3. El participante que posea el cupón que coincida con la combinación premiada ganará un bote de 3.349.898,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 de PUEBLA DE LA CALZADA (Badajoz), situada en Los Silos, 3.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen CUATRO boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de LA GARRIGA (Barcelona), situada en Plaza Can Dachs, 4; en la nº 2 de GIRONA, situada en Ultonia, 14-Bajos 5; en la nº 5 de TORRELAVEGA (Cantabria), situada en Avenida del Besaya, 23 y en la nº 347 de MADRID, situada en Principe de Vergara, 1.

La Primitiva

El resultado de La Primitiva hoy es el 19, 25, 28, 43, 44 y 38, siendo el número complementario el 16 y el reintegro el 8. El número premiado en el sorteo del Joker es 4249408 el premiado con 21,5 millón de euros.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de , donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 28.500.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen SEIS boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 2 de RIPOLL (Girona); en la nº 1 de INFIESTO-PILOÑA (Asturias); en la nº 1 de LOS ALCAZARES (Murcia); en el Despacho Receptor nº 29.205 de VAL DO DUBRA (A Coruña); en el nº 41.480 de JAÉN y en el nº 47.030 de LLEIDA..

La ONCE

El sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy sábado 4 de julio de 2026 dotado con un premio de 300.000 euros y 5.000 euros al mes durante 20 años, ha agraciado al número 68247 de la serie 001.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, sábado 4 de julio de 2026 es 04, 08, 17, 19, 21, 23, 33, 38, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 68, 69, 76, 79, 80 y 83.

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