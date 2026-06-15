Dónde han caído el bote de 15,5 millones de la Primitiva, el de la Bonoloto y los premios del Eurodreams y la ONCE de hoy lunes 15 de junio de 2026

Este lunes 15 de junio de 2026 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, Eurodreams, Primitiva y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, lunes 15 de junio de 2026 ha sido para el número 03 05 12 31 45 46, siendo el número complementario el 34 y el reintegro el 6. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.500.000euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de BonoLoto un único acertante podría ganar 1.900.000,00 euros.

Al no existir boletos acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.

La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, lunes 15 de junio de 2026 es el 25 28 29 35 40 41, siendo el número complementario el 24 y el reintegro el 1. El bote del sorteo de La Primitiva de hoy es de 15.500.000 euros. El número premiado en el sorteo del Joker es el 0 334 540 premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de LaPrimitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de LaPrimitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 17.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 164 de BARCELONA, situada en Mare de Déu de Port, 281.

Eurodreams

El sorteo del Eurodreams de hoy, lunes 15 de junio de 2026 agraciado con un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años ha sido para el número 03 14 20 22 29 40 y el dream 5.

En el sorteo de EuroDreams de hoy existe UN boleto acertante de Primera Categoría (6 + 1), que ha sido validado en PORTUGAL. El acertante gana un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (6 + 0), que ha sido validado en ESPAÑA, en la Administración de Loterías nº 13 de BURGOS, situada en San Juan, 37. El acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años.

ONCE

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 15 de junio de 2026 es 07 09 11 12 16 17 19 24 25 37 54 60 62 63 65 70 73 75 82 85.

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 15 de junio de 2026 es el 71094. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 002 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

En el sorteo del Super 11, celebrado el lunes 15 de junio, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El martes, 16 de junio de 2026 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €

El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

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