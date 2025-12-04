Dónde han caído 54 millones de euros de La Primitiva los premios de la Lotería Nacional, Bonoloto, ONCE y EuroDreams de hoy jueves 4 de diciembre de 2025

Este jueves 4 de diciembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto, EuroDreams, Lotería Nacional y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

En el sorteo de la Lotería Primitiva, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 02 16 28 38 41 47. Complementario: 08. Reintegro: 6. Joker: 5 428 533

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 54.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen SEIS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de MORALEJA (Cáceres); en la nº 10 de HUELVA; en la nº 4 de VITORIA-GASTEIZ (Álava); en el Despacho Receptor nº 53.725 de CEHEGÍN (Murcia); en el nº 61.190 de EL ARENAL (Illes Balears) y en el nº 62.350 de CORDOVILLA (Navarra).

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 07 11 19 30 43 48, Complementario: 31. Reintegro: 4

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 2.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 247 de MADRID situada en Emilio Ferrari, 64 y en el Despacho Receptor nº 83.165 de VALENCIA, situado en Vicente Beltrán Grimal, 17.

EuroDreams

En el sorteo de Euro Dreams jueves día 4 de diciembre de 2025, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 14 15 27 32 37 38 Sueño: 3

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de de hoy existe UN boleto acertante de Segunda Categoría (6 + 0) que ha sido validado en FRANCIA.

El acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años. Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 4 de diciembre de 2025 agraciado con 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 86154. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 59009. Los reintegros del sorteo del jueves han sido para los números acabados en 4, 5 y 9.

ONCE

En el sorteo del Super 11, celebrado el jueves 4 de diciembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados. Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El viernes, 5 de diciembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €. El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

