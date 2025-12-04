Comprobar Lotería Nacional: Resultado del sorteo de hoy jueves 4 de diciembre de 2025

Ya conocemos el resultado de la Lotería Nacional de hoy, jueves 4 de diciembre de 2025. El primer premio de la Lotería Nacional, que asciende a 600.000 euros a la serie, ha sido para el número 28201. El segundo premio del sorteo del sábado, dotado con 120.000 euros a la serie, ha agraciado al número 10644. El reintegro de la Lotería Nacional es para los números acabados en 1, 5 y 8.

La Lotería Nacional se celebra semanalmente con sorteos los jueves y sábados. Para jugar se debe apostar a un número de 5 cifras. El coste del cupón varía en función al sorteo en el que se quiera participar: Los jueves el importe necesario para jugar al sorteo de Lotería Nacional será de 3 euros, y los sábados costará 6 euros el cupón.

Los sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional requieren un total de entre 15 y 20 euros por décimo. A lo largo del sorteo de la Lotería Nacional se realizan varias extracciones, las más esperadas, las de dos números conformados por 5 cifras que serán el primer y el segundo premio.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

