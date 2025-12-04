Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy jueves 4 de diciembre de 2025

Ya conocemos el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 4 de diciembre de 2025 que cuenta con un bote de 51.000.000 euros. El resultado de La Primitiva hoy es el 02 16 28 38 41 47, siendo el número complementario el 08 y el reintegro el 6. El número premiado en el sorteo del Joker es el 5 428 533 premiado con 1 millón de euros.

La celebración del sorteo de La Primitiva es semanalmente, los jueves y sábados, y lo ofrece Loterías y Apuestas del Estado. Podrás participar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.

El sorteo de la Primitiva permite seleccionar un número desde el 1 hasta el 49 para jugar. También deberás seleccionar un número complementario y el número del reintegro, que se extraen en un bombo aparte que contiene números del 0 al 9.

Para ganar el bote de La Primitiva hay que acertar los 6 números más el reintegro. Si además de a La Primitiva juegas al Joker, celebrado en el mismo sorteo, podrás ganar un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

