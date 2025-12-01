Dónde han caído los premios de la Bonoloto, Primitiva, Eurodreams y ONCE de hoy, lunes 1 de diciembre

Este lunes 1 de diciembre de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Primitiva y Eurodreams. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto de hoy, lunes 1 de diciembre de 2025 ha sido para el número 02 17 21 24 40 41 , siendo el número complementario el 39 y el reintegro el 2.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 700.000,00euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen DOS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de ARTEIXO (A Coruña), situada en Avda. Finisterre, 173 y en el Despacho Receptor nº 03.550 de VILLAJOYOSA (Alicante), situado en Constitución, 39 L-A.

Primitiva

El ganador de La Primitiva de hoy, lunes 1 de diciembre de 2025 ha sido para el número 02 16 28 38 41 47, siendo el número complementario el 08 y el reintegro el 6. El sorteo de La Primitiva tiene un bote de 49.000.000 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 51.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 213 de MADRID, situada en C/ La Pueblanueva, 36.

Eurodreams

Los números premiados del sorteo de EuroDreams de este lunes 1 de diciembre son los siguientes: 12 15 19 23 33 38 Además, el 'dream', es el 3.

En el sorteo de de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de de hoy existen SEIS boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0) que han sido validados en FRANCIA (5 boletos) e IRLANDA. Cada acertante gana un premio de 2.000 euros al mes durante 5 años.

Al no existir acertantes de Primera Categoría en esta ocasión, el próximo sorteo de será también Especial, con un premio de Primera Categoría (6 + 1) de 30.000 euros al mes durante 30 años.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, lunes 1 de diciembre de 2025 es el 75068. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 038 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE. El resultado del sorteo del Super Once de hoy, lunes 1 de diciembre de 2025 es 16 17 25 30 31 35 36 37 48 51 54 56 58 63 65 68 74 76 77 83.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.