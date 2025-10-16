Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
BONOLOTO

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy jueves 16 de octubre de 2025

Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, jueves 16 de octubre de 2025 y comprueba el resultado del sorteo que cuenta con un bote de 1.100.000 euros.

La Bonoloto de hoy

Antena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

En breves instantes podrás comprobar el número de la Bonoloto de hoy, jueves 16 de octubre de 2025. A continuación podrás conocer el resultado del sorteo de la Bonoloto que cuenta con un bote de 1.100.000 euros y descubrir si tu número ha sido premiado.

El sorteo de la Bonoloto es un juego administrado por Loterías y Apuestas del Estado. Para participar debes seleccionar 6 números de una tabla con números del 1 al 49. Puedes jugar a la Bonoloto con apuestas sencillas de varios bloques haciendo hasta 8 combinaciones de 6 números de una sola vez o combinando más números. El precio de una apuesta individual es de 0,50 euros a pesar de que el sorteo exige un mínimo de dos apuestas, por lo que el importe asciende a 1 euro.

El sorteo permite la opción de jugar hasta 8 combinaciones de 6 números cada una al mismo tiempo (sencilla) o de más números que se correspondan con otras apuestas.

Desde el lunes hasta el sábado puedes jugar al sorteo de la Bonoloto. Un sorteo que se celebró por primera vez en 1988 y ha tenido pocos cambios, como el reintegro.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Bonoloto son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

