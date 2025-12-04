Lotería de Navidad 2025: guía para compartir décimos con amigos y familiares

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
De cara al Sorteo de Navidad os ofrecemos una serie de consejos prácticos para compartir los décimos de la Lotería de Navidad 2025 con amigos y familiares.

Sorteo Lotería de NavidadEFE

Adrián Ballesteros
Publicado:

La Lotería de Navidad 2025 está en marcha, y como cada año miles de españoles se preparan para compartir décimos con amigos, familiares o compañeros de trabajo con la esperanza de que la suerte llame a su puerta. Tradicionalmente, muchas de estas participaciones se organizan a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, por su comodidad y rapidez. Sin embargo, los expertos advierten de que este método puede conllevar riesgos reales si no se adoptan ciertas precauciones.

La tradición de compartir el décimo… con sus matices

Compartir un décimo o una participación es una costumbre profundamente arraigada en España. Permite repartir el coste, aumentar las posibilidades de jugar y, sobre todo, compartir la emoción en grupo. Pero cuando ese décimo se reparte entre varias personas, es imprescindible hacerlo con claridad y con medidas que eviten conflictos, especialmente si toca un premio importante.

Cómo garantizar un reparto justo en 2025

Para evitar problemas cuando llega el momento de cobrar, los expertos recomiendan seguir estos pasos:

  • Elaborar un documento formal o acuerdo escrito donde aparezcan los nombres de los participantes, los DNI, la aportación económica de cada uno, el número del décimo y la fecha de compra. Es una medida sencilla que aporta transparencia y sirve como prueba en caso de desacuerdo
  • Realizar una fotocopia del décimo, por delante y por detrás, indicando quién participa y con qué porcentaje. Cada miembro del grupo debe conservar su copia firmada para evitar dudas posteriores.
  • Hacer un grupo de WhatsApp con todos los participantes, donde se pueda compartir una foto del décimo adquirido (siempre con las indicaciones previas) y los detalles de la aportación de cada uno. Este método facilita la comunicación y permite tener un registro claro y accesible de los involucrados.

Cómo compartir de forma segura la Lotería de Navidad 2025

Para disfrutar de la ilusión del sorteo sin sobresaltos, se recomienda seguir estas pautas; comprar siempre en puntos oficiales o plataformas autorizadas, y conservar bien el resguardo original; formalizar por escrito, o al menos con una fotocopia firmada del décimo, la participación de cada persona para evitar malentendidos; no depender únicamente de fotos enviadas por WhatsApp, si se usan deben complementarse con documentación física o un acuerdo firmado y en los juegos en grupo, cada participante debe conservar una copia firmada y una prueba de su aportación económica para garantizar un reparto claro del premio si el décimo resulta agraciado.

Guía para compartir décimos en Navidad

