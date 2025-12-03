Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad
Lotería Nacional
ONCE
Loterías
Bonoloto
La Primitiva
La Grossa
Eurojackpot
Gordo Primitiva
Lotería del Niño
Euromillones

Loterías

Dónde ha caído el premio de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025

Este miércoles 3 de diciembre de 2025 se han celebrado los sorteos de Bonoloto y ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Administraci&oacute;n de loter&iacute;as en Castell&oacute;n de la Plana

Administración de loterías en Castellón de la PlanaEFE

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Comprueba aquí dónde han sido validados los sorteos celebrados este miércoles 3 de diciembre de 2025.

Bonoloto

El número premiado en la Bonoloto es el 12 25 26 27 34 46 , siendo el número complementario el 18 y el reintegro el 2.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el BOTE generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 1.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 26 de ALICANTE, situada en Cerdá, 54 Bajo.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 3 de noviembre de 2025 es el 71736. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 39 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025 es 01 10 15 18 19 20 24 27 31 34 36 38 50 56 58 59 61 68 79 84.

En el sorteo del Super 11, celebrado el miércoles 3 de diciembre, no han aparecido apuestas ganadoras de 11 aciertos de 11 jugados, de 10 aciertos de 10 jugados ni de 10 aciertos de 11 jugados.

Ninguno de los premios es acumulativo. En el caso de que coincidan varios premios en una misma combinación, se abonará el importe del premio superior.

El jueves, 4 de diciembre de 2025 un único acertante podría ganar: 1.000.000 €. El precio unitario de la combinación es de un euro (1€) por sorteo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Publicidad

Loterías

Administración de loterías en Castellón de la Plana

Dónde ha caído el premio de la Bonoloto y el premio del Cupón Diario y Súper Once de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025

Cupón Diario y Super Once

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy miércoles 3 de diciembre de 2025 en directo

Sorteo de la Bonoloto: Comprobar resultado de hoy

Comprobar Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy miércoles 3 de diciembre de 2025

Cómo comprar décimos de la Lotería de Navidad 2025 online de forma segura
Lotería de Navidad 2025

Cómo comprar décimos de la Lotería de Navidad 2025 online de forma segura

Administración de Lotería Doña Manolita
Loterías

Dónde han caído el bote de 17 millones de Euromillones, y los premios de la Bonoloto y la ONCE de hoy, martes 2 de diciembre de 2025

Euromillones en directo
Euromillones

Euromillones: Resultado de hoy martes 2 de diciembre de 2025

El número ganador del Euromillones de hoy, martes 2 de diciembre de 2025 es el 04 13 14 20 41, siendo las estrellas el 06 y 12, con un bote de 17.000.000 euros.

Sorteos ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super ONCE hoy
ONCE

ONCE: Comprobar Cupón Diario y Super Once, resultado de hoy martes 2 de diciembre de 2025 en directo

Consulta los números premiados de los sorteos de la ONCE de hoy, martes 2 de diciembre de 2025 y comprueba el resultado del Cupón Diario y Super Once.

La Bonoloto de hoy

Bonoloto: Resultado del sorteo de hoy martes 2 de diciembre de 2025

Buscador de décimos de la Lotería de Navidad 2025

Así funciona el buscador de décimos de la Lotería de Navidad 2025: encuentra tu número

Administración de Lotería

Dónde han caído los premios de la Bonoloto, Primitiva, Eurodreams y ONCE de hoy, lunes 1 de diciembre

Publicidad