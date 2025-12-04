Que te toque el Gordo de Navidad es difícil, pero tiene probabilidades "muchísimo mejores" que otros sorteos

El repiqueteo de "cuatro millonesss de eurooosss" de los niños de San Ildefonso ya retumba en nuestras cabezas. Con el Sorteo de la Lotería de Navidad del próximo 22 de diciembre se dará el pistoletazo de salida a estas Navidades y cómo no, la gran incógnita es saber quién recibirá este año la visita del Gordo.

Alrededor de este sorteo hay toda una historia escrita, hay tradición, hay superstición y mucha mucha magia. Y desde la Newsletter de Antena 3 Noticias queremos estar preparados para el próximo 22 de diciembre poder jugar las mejores cartas a la hora de conocer al gordo navideño. Por ello, hemos contactado con David de Gozalo, (@thegozaloguide), ingeniero aeronáutico que en su canal de Youtube muestra todas las probabilidades que hay no solo de ganar el primer premio, si no cualquiera de los que se repartirán ese día.

Las matemáticas son una ciencia exacta, por eso, analizando el sorteo con más arraigo de nuestra cultura desde un punto de vista científico, quizás nos aproximemos al décimo ganador. De Gozalo lo tiene claro: "Que te toque el Gordo es raro", pero ojo porque justo a continuación puntualiza que, aunque extraño, es "menos raro" que otras cosas.

Hablemos de probabilidades

El experto nos explica cómo podemos saber las opciones reales que tenemos de hacernos con ese primer premio. "Realmente es superfácil de calcular aplicando la regla de Laplace. Tenemos 100.000 posibles números y, si tú tienes un décimo, hay un caso favorable entre 100.000 posibles números", por lo que tus probabilidades son de 1 entre 100.000.

Evidentemente, cuanto más juegas, más opciones tienes, claro que ahí entra en juego el fino equilibrio entre el premio y lo gastado. Cada décimo cuesta 20 euros y el primer premio es de 4.000.000 a la serie, es decir, 400.000 euros por décimo. Eso sí, después de que Hacienda te felicite y pida el aguinaldo, el premio se reduce a 320.000 euros.

"Por cada billete que compras, evidentemente estás ampliando tu probabilidad, pero si tú quieres ir a por el Gordo, por cada décimo sumas uno, 2 entre 100.000, 3 entre 100.000... ¿Cuándo eso deja de ser raro? Voy a poner un ejemplo. Imagina que tienes un cubito con 6 dados y lo lanzas, la probabilidad de que tengas 6 unos, es decir, que todos los dados caigan en uno, es de 1 entre 46.000. Es decir, que si compramos 53.000 décimos, tendrías la misma posibilidad de que te toque el Gordo que de coger un cubito con 6 dados, lanzarlos y que te saliese todo unos. Para que tengáis una idea de lo difícil que es".

Pero, ¿qué ocurre con los números que ya han sido premiados con el Gordo años anteriores? ¿Es posible que vuelva a caer el primer premio en ellos? "Realmente tienen la misma probabilidad porque cada sorteo es un evento independiente. Es decir, a cada sorteo le da exactamente igual lo que haya ocurrido en sorteos anteriores. Es un poco una falacia, que es muy típica y se conoce como la falacia del jugador. Un ejemplo muy típico, lanzo una moneda y salen 5 caras seguidas, entonces pienso: ahora toca cruz, pero realmente da igual, porque cada lanzamiento es un evento independiente. Con los sorteos ocurre exactamente lo mismo. De hecho, un número, el 20.297 fue el Gordo tanto en el año 1903 como en el año 2006. Ahí hay un ejemplo de un número que ha repetido y que en teoría no le tendría que haber tocado porque ya había salido", explica.

¿Y entonces por qué antes nos ha dicho que no era tan raro hacerse con el décimo premiado? Pues ahora nos lo explica. "El sorteo de la Navidad tiene muy buenas probabilidades, 1 entre 100.000 es una probabilidad maravillosa, realmente. Si pensamos, por ejemplo, en otro sorteo como el Euromillones, la probabilidad de ganar el premio es de 1 entre 139 millones, que es una barbaridad. Por poner un contexto a esa cifra, la probabilidad de que te ataque un tiburón es de uno entre 30 millones, es decir, 5 o 6 veces más probable que te ataque un tiburón a que te toque el Euromillón, entonces, poniéndolo en perspectiva, la Lotería de Navidad tiene unas probabilidades difíciles, por supuesto, pero muchísimo mejores que otros sorteos".

Así que si todavía no tienes tu décimo, ya puedes calcular de forma exacta si ir a comprarlo o no.

