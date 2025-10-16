PRIMITIVA
Resultado Lotería Primitiva: Comprobar número hoy jueves 16 de octubre de 2025
Comprueba el resultado de La Primitiva de hoy, jueves 16 de octubre de 2025. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 17.300.000 euros.
Publicidad
Estamos a la espera de conocer el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 16 de octubre de 2025. En breves instantes podrás comprobar tu número y saber si eres uno de los premiados de La Primitiva que cuenta con un bote de 17.300.000 euros.
La Primitiva es un sorteo administrado por Loterías y apuestas del Estado. En caso de querer jugar en el sorteo de La Primitiva, se debe apostar a un número de seis cifras. Por cada apuesta, se pueden hacer hasta 8 combinaciones al mismo tiempo o una combinación con más números en juego.
El rango de números de cada apuesta va desde el 1 al 49. También se extrae una bola extra como número complementario y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro.
Para ganar el premio máximo de La Primitiva, que varía en cada sorteo (bote) tendrás que acertar los 6 números más el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.
Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com
Publicidad