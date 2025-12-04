Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Comprobar EuroDreams: Resultado del sorteo de hoy jueves 4 de diciembre de 2025

El resultado del sorteo del EuroDreams de hoy, jueves 4 de diciembre de 2025 ha agraciado al número 14 15 27 32 37 38 y al dream 3.

EuroDreams

Antena 3 Noticias

Antena 3 Noticias
Publicado:

El sorteo del Eurodreams de hoy, jueves 4 de diciembre de 2025 agraciado con un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años ha sido para el número 14 15 27 32 37 38 y el dream 3.

La celebración del sorteo de EuroDreams son los lunes y jueves con la participación de España, Irlanda, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Portugal, Austria, Reino Unido y Francia.

Para participar debes elegir 6 números del 1 al 40 de la 1ª matriz y un número del 1 al 5 de la 2ª matriz, que es el número dream (sueño).

A pesar de no acertar los 6 números, pero aciertas el número dream o sueño, te llevas el importe del reintegro. Cada apuesta del sorteo del EuroDreams cuesta 2,50 €.

Para ganar en el EuroDreams se puede participar en tres categorías distintas: Simple, Múltiple o con Fórmulas especializadas con el precio de 2,50 € cada apuesta.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

