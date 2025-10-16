Resultado EuroDreams: Comprobar número hoy jueves 16 de octubre de 2025

En breves instantes podrás conocer el resultado del Eurodreams de hoy, jueves 16 de octubre de 2025. Comprueba tu número del Eurodreams y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

El sorteo de EuroDreams se celebra semanalmente, cada lunes y jueves en toda Europa. En este sorteo participan 9 países: Bélgica, Irlanda, Austria, Portugal, España, Reino Unido, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Suiza

Es necesario elegir seis cifras comprendidas entre el 1 y el 40 de la categoría pronósticos, y un solo número del 1 al 5 de la categoría número dream (o sueño).

A los acertantes del número dream o sueño, sin tener en cuenta el resto de premios, se les abonará el reintegro. El precio por apuesta en el sorteo del EuroDreams es de 2,50 €.

La apuesta se hace efectiva con el pago de 2,50 € por cada una en tres formas distintas: Simple, Múltiple o Fórmulas especializadas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del EuroDreams son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

