ONCE: Comprobar Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once, resultado de hoy jueves 4 de diciembre de 2025 en directo

En breves instantes podrás conocer el resultado del Cupón Diario, Mi Día de la ONCE y Super Once de hoy, jueves 4 de diciembre de 2025. Comprueba tu número de la ONCE y descubre si ha sido premiado en el sorteo de hoy.

Cupón Diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 4 de diciembre de 2025 es el 70907. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 040 del mismo número ha sido agraciada con el premio de 500.000 euros al contado del Cupón Diario de la ONCE.

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves y reparte un premio de 500.000 euros y 49 premios de 35.000 €. Para jugar simplemente tendrás que adquirir un cupón a través de las administraciones de la ONCE o seleccionar cinco números online. Durante el sorteo del Cupón Diario se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 que conforman el número premiado. En el sorteo del Cupón Diario de la ONCE se puede ganar hasta 500.000 euros si aciertas los cinco números y la serie. 500.000 euros pueden ser tuyos si eres el ganador del Cupón Diario (número y serie).

El sorteo ordinario del cupón de la ONCE se celebra desde 1938, fecha en la que se llamaba Cupón Pro-ciegos. Por aquel entonces, solo costaba 10 céntimos participar con un número de 3 cifras y una serie de 5 cifras a nivel regional.

Comprobar sorteo Mi Día de la Once

El resultado del sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 4 de diciembre de 2025 ha premiado al día 26 JUN 1974, siendo el número de la suerte el 02.

En el sorteo de Mi día de la ONCE sólo tienes que elegir una fecha de entre las 36.525 fechas comprendidas en un periodo de 100 años. Ninguno de los premios, excepto el bote, será acumulativo. Las distintas combinaciones del sorteo Mi día se pueden jugar al registrar una fecha por el valor de 1€. Para poder registrar tu apuesta, tendrás que elgir un día, mes y año de las 36.525 que ofrece el sorteo. El sorteo ofrece la posibilidad de elegir el Número de la suerte que acompaña a la combinación ganadora desde el 1 hasta el 11. Los premios que ofrece el sorteo de Mi día no tienen un importe fijo. El máximo que puedes ganar entre los premios fijos del sorteo es de 5€ al acertar solo el año y de 1€, si aciertas el mes o el Número de la Suerte.

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, jueves 4 de diciembre de 2025 es 03 08 19 20 22 36 39 48 59 63 66 70 74 75 76 78 79 81 82 83.

La participación en el sorteo Super Once la ONCE se registra al seleccionar, sin importar el orden de los números, desde 5 hasta 11 distintos elegidos entre 80. Los premios varian en función de los números y la cantidad de la apuesta por boleto, para salir en una combinación de 20 números. Cada combinación de 11 números te permite ganar hasta un millón de euros al abonar 1 € por tu apuesta. El premio final del sorteo Super Once se reparte hasta en tres ocasiones a lo largo del día: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. Los números de tu combinación ganadora pueden variar desde 11 números por combinación hasta 5.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del jueves 04 de diciembre de 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.