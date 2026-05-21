Comprobar Primitiva: Resultado del sorteo de hoy jueves 21 de mayo de 2026

Ya conocemos el resultado del sorteo de La Primitiva de hoy, jueves 21 de mayo de 2026 que cuenta con un bote de 22.000.000 euros. El resultado de La Primitiva hoy es el 09 12 18 33 37 y 49, siendo el número complementario el 31y el reintegro el 3. El número premiado en el sorteo del Joker es el 7 680 567 premiado con 1 millón de euros.

Cada jueves y sábado, todas las semanas, tiene lugar el sorteo de la La Primitiva ofrecido por Loterías y Apuestas del Estado. Podrás participar con hasta 8 combinaciones de una sola vez o con una combinación de más números. Las combinaciones en el sorteo de La Primitiva varían desde 8 distintas la misma vez o una combinación de más números a elegir.

Los números de cada apuesta van de 1 a 49. Para participar en el sorteo hay que elegir un número complementario y otro para el reintegro, los cuales se sacan de un bombo distinto al de los números combinados. Este número tiene que ir entre el 0 y el 9.

El bote de la Primitiva será para aquel que consiga acertar los 6 números y el reintegro. Si participas en El Joker en el sorteo de La Primitiva, optarás a un premio de 1 millón de euros.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de La Primitiva son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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